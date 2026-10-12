ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1471
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 13 жовтня: які графіки запровадить "Укренерго"

Графіки відключення електронергії запровадять 13 жовтня в Україні через наслідки російських атак.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, запровадять відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Причиною відключень стали наслідки російських атак на енергетику. У вівторок, 13 жовтня, від 06:00 до 23:59 діятимуть такі обмеження:

  • Для населення: погодинні відключення (від 0,5 до 2 черг).

  • Для бізнесу та промисловості: обмеження потужності.

«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Також у компанії закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 12 жовтня у частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових підприємств і бізнесу.

Раніше фахівці пояснили, як підготувати квартиру до аварійних відключень комунікацій та уникнути поширених помилок під час обігрівання і збереження продуктів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie