Відключення світла 13 жовтня: які графіки запровадить "Укренерго"

Відключення світла / © Associated Press

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У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, запровадять відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Причиною відключень стали наслідки російських атак на енергетику. У вівторок, 13 жовтня, від 06:00 до 23:59 діятимуть такі обмеження:

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Для населення: погодинні відключення (від 0,5 до 2 черг).

Для бізнесу та промисловості: обмеження потужності.

«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Також у компанії закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 12 жовтня у частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових підприємств і бізнесу.

Раніше фахівці пояснили, як підготувати квартиру до аварійних відключень комунікацій та уникнути поширених помилок під час обігрівання і збереження продуктів.

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