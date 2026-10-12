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Відключення світла 13 жовтня: які графіки запровадить "Укренерго"
Графіки відключення електронергії запровадять 13 жовтня в Україні через наслідки російських атак.
У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, запровадять відключення світла.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Причиною відключень стали наслідки російських атак на енергетику. У вівторок, 13 жовтня, від 06:00 до 23:59 діятимуть такі обмеження:
Для населення: погодинні відключення (від 0,5 до 2 черг).
Для бізнесу та промисловості: обмеження потужності.
«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».
Також у компанії закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, 12 жовтня у частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження також стосуватимуться промислових підприємств і бізнесу.
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