Відключення світла 14 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 14 березня

Реклама

В усіх регіонах Україні у суботу, 14 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 14 березня:

Реклама

Група 9: 17:00-19:30

Група 11: 19:30-22:00

Група 21: 17:00-19:30

Група 23: 19:30-22:00

Реклама

Група 33: 17:00-19:30

Група 35: 19:30-22:00

Група 45: 17:00-19:30

Група 47: 19:30-22:00

Реклама

Група 57: 17:00-19:30

Група 59: 19:30-22:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 14 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області відключення світла триватимуть по 2-3 години. Обмеження заплановані для двох підгруп споживачів.

Реклама

Графік відключення світла на Одещині 14 березня:

Підгрупа 2.1: з 17:00 до 19:00

Підгрупа 4.2: з 19:00 до 22:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області більшості споживачів електропостачання не обмежуватимуть. Але дві підгрупи у вечірні години будуть без світла 2,5-3,5 години.

Реклама

Графік відключення світла на Миколаївщині 14 березня:

1.1 — 20:00 — 22:30;

3.1 — 16:30 — 20:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запорізькій області світло відключатимуть лише двом підгрупам споживачів у вечірні години. Обсяг обмежень — 3-3,5 години.

Реклама

Графік відключення світла у Запорізькій області 14 березня:

1.1: 16:30 — 19:30

5.2: 19:00 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області більшості споживачів світло відключатимуть не більше ніж на годину у вечірній час.

Графік відключення світла на Полтавщині 14 березня

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині трьом групам споживачів відключатимуть світло у вечірні години. Обмеження триватимуть від 1 до 3 годин.

Графік відключення світла на Харківщині 14 березня:

Реклама

1.2: 18:00-21:00

3.2: 21:00-22:00

5.1: 17:00-18:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області світло відключатимуть двом підгрупам споживачів. Електропостачання буде відсутнє 2-3 години.

Реклама

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 14 березня:

Черга 1.2: 17:00 — 20:00

Черга 5.1: 20:00 — 22:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 березня:

Реклама

Черга 1.2: 18—20

Черга 5.1: 17—18

Черга 5.2: 20—22

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині у суботу відключатимуть три підгрупи. Обсяг обмежень — 1-2 години.

Реклама

Графік відключення світла на Сумщині 14 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

У Чернігівській області світло відключатимуть двом підгрупам. Обмеження триватимуть 2-3 години у вечірній час.

Графік відключення світла на Чернігівщині 14 березня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 14 березня:

2.1: 19:00 — 21:00

4.1: 21:00 — 22:00

Реклама

5.1: 17:00 — 19:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 14 березня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Реклама

Графік відключення світла на Вінничині 9 — 15 березня / © скриншот

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 14 березня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 14 березня:

3.1: 17:00 — 20:00

5.1: 20:00 — 22:00

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині лише дві підгрупи споживачів матимуть обмеження електропостачання. Світло відключатимуть ввечері на 3,5 години.

Реклама

Графік відключення світла на Тернопільщині 14 березня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 14 березня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 14 березня

Графік відключення світла у Львівській області

На Львівщині світло буде відсутнє по 2,5 години у двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Львівщині 14 березня

Графік відключення світла в Рівненській області

«Укренерго» дало команду запровадити на Рівненщині у суботу, 14 березня, відключення електроенергії для двох груп споживачів. Обмеження триватимуть по півтори години.

Графік відключення світла на Рівненщині 14 березня

3.1: 17.00 — 19.30

3.2: 19.30 — 22.00

Нагадаємо, Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.

Реклама