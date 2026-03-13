Відключення світла 14 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 14 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 14 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 14 березня:
Група 9: 17:00-19:30
Група 11: 19:30-22:00
Група 21: 17:00-19:30
Група 23: 19:30-22:00
Група 33: 17:00-19:30
Група 35: 19:30-22:00
Група 45: 17:00-19:30
Група 47: 19:30-22:00
Група 57: 17:00-19:30
Група 59: 19:30-22:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 14 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області відключення світла триватимуть по 2-3 години. Обмеження заплановані для двох підгруп споживачів.
Графік відключення світла на Одещині 14 березня:
Підгрупа 2.1: з 17:00 до 19:00
Підгрупа 4.2: з 19:00 до 22:00
Графік відключення світла в Миколаївській області
У Миколаївській області більшості споживачів електропостачання не обмежуватимуть. Але дві підгрупи у вечірні години будуть без світла 2,5-3,5 години.
Графік відключення світла на Миколаївщині 14 березня:
1.1 — 20:00 — 22:30;
3.1 — 16:30 — 20:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
У Запорізькій області світло відключатимуть лише двом підгрупам споживачів у вечірні години. Обсяг обмежень — 3-3,5 години.
Графік відключення світла у Запорізькій області 14 березня:
1.1: 16:30 — 19:30
5.2: 19:00 — 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області більшості споживачів світло відключатимуть не більше ніж на годину у вечірній час.
Графік відключення світла в Харківській області
На Харківщині трьом групам споживачів відключатимуть світло у вечірні години. Обмеження триватимуть від 1 до 3 годин.
Графік відключення світла на Харківщині 14 березня:
1.2: 18:00-21:00
3.2: 21:00-22:00
5.1: 17:00-18:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області світло відключатимуть двом підгрупам споживачів. Електропостачання буде відсутнє 2-3 години.
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 14 березня:
Черга 1.2: 17:00 — 20:00
Черга 5.1: 20:00 — 22:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 березня:
Черга 1.2: 18—20
Черга 5.1: 17—18
Черга 5.2: 20—22
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині у суботу відключатимуть три підгрупи. Обсяг обмежень — 1-2 години.
Графік відключення світла в Чернігівській області
У Чернігівській області світло відключатимуть двом підгрупам. Обмеження триватимуть 2-3 години у вечірній час.
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 14 березня:
2.1: 19:00 — 21:00
4.1: 21:00 — 22:00
5.1: 17:00 — 19:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 14 березня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 14 березня:
3.1: 17:00 — 20:00
5.1: 20:00 — 22:00
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині лише дві підгрупи споживачів матимуть обмеження електропостачання. Світло відключатимуть ввечері на 3,5 години.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
На Львівщині світло буде відсутнє по 2,5 години у двох підгруп споживачів.
Графік відключення світла в Рівненській області
«Укренерго» дало команду запровадити на Рівненщині у суботу, 14 березня, відключення електроенергії для двох груп споживачів. Обмеження триватимуть по півтори години.
Графік відключення світла на Рівненщині 14 березня
3.1: 17.00 — 19.30
3.2: 19.30 — 22.00
Нагадаємо, Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.