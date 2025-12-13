Відключення світла 14 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 14 грудня

В усіх регіонах Україні у неділю, 14 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 14 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 14 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 14 грудня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

2.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 14 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 14 грудня:

1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 22:00-24:00

1.2 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-19:00

2.1 00:30-07:30; 13:00-14:30; 18:00-19:00

2.2 04:00-07:30; 14:30-19:00

3.1 08:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-18:00; 19:00-21:30

4.1 08:00-11:00; 14:30-18:00; 19:00-21:30

4.2 08:00-11:00; 14:30-18:00; 19:00-21:30

5.1 00:30-04:00; 07:30-13:30; 14:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 07:30-13:30; 14:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 14 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 грудня:

Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 14 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 14 грудня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 14 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 14 грудня:

1.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00-24:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00-21:00

5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 грудня

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині 14 грудня відключень світла не заплановано.

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Україні у ніч проти суботи, 13 грудня, без електропостачання залишились понад мільйон абонентів. П’ятеро людей дістали поранень.