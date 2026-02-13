- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 14 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 14 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 14 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 14 лютого:
Група 1: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 2: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 3: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 4: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 5: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 6: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 7: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 8: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 9: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 10: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 11: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 12: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 13: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 14: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 15: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 16: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 17: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 18: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 19: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 20: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 21: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 22: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 23: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 24: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 25: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 26: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 27: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 28: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 29: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 30: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 31: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 32: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 33: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 34: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 35: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 36: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 37: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 38: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 39: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 40: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 41: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 42: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 43: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 44: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 45: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 46: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 47: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 48: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 49: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 50: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 51: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 52: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 53: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 54: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 55: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 56: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 57: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 58: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 59: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 60: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 14 лютого:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 14 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 14 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, енергетична ситуація в країні залишається вкрай напруженою після чергової серії ворожих атак, а попереду на українців чекає ще й випробування лютими холодами. В уряді назвали регіони, де ситуація зі світлом найскладніша.