Відключення світла 14 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 14 лютого

В усіх регіонах Україні у суботу, 14 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 14 лютого:

Група 1: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00

Група 2: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00

Група 3: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00

Група 4: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00

Група 5: 05:00-09:00, 13:30-19:30

Група 6: 05:30-10:00, 14:00-20:30

Група 7: 06:00-11:00, 15:00-21:00

Група 8: 06:30-11:30, 16:00-22:00

Група 9: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00

Група 10: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30

Група 11: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00

Група 12: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Група 13: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00

Група 14: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00

Група 15: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00

Група 16: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00

Група 17: 05:00-09:00, 13:30-19:30

Група 18: 05:30-10:00, 14:00-20:30

Група 19: 06:00-11:00, 15:00-21:00

Група 20: 06:30-11:30, 16:00-22:00

Група 21: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00

Група 22: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30

Група 23: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00

Група 24: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Група 25: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00

Група 26: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00

Група 27: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00

Група 28: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00

Група 29: 05:00-09:00, 13:30-19:30

Група 30: 05:30-10:00, 14:00-20:30

Група 31: 06:00-11:00, 15:00-21:00

Група 32: 06:30-11:30, 16:00-22:00

Група 33: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00

Група 34: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30

Група 35: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00

Група 36: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Група 37: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00

Група 38: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00

Група 39: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00

Група 40: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00

Група 41: 05:00-09:00, 13:30-19:30

Група 42: 05:30-10:00, 14:00-20:30

Група 43: 06:00-11:00, 15:00-21:00

Група 44: 06:30-11:30, 16:00-22:00

Група 45: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00

Група 46: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30

Група 47: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00

Група 48: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Група 49: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00

Група 50: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00

Група 51: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00

Група 52: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00

Група 53: 05:00-09:00, 13:30-19:30

Група 54: 05:30-10:00, 14:00-20:30

Група 55: 06:00-11:00, 15:00-21:00

Група 56: 06:30-11:30, 16:00-22:00

Група 57: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00

Група 58: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30

Група 59: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00

Група 60: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 14 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 14 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 14 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 14 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 9–15 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 14 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 14 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 14 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 14 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 14 лютого

Нагадаємо, енергетична ситуація в країні залишається вкрай напруженою після чергової серії ворожих атак, а попереду на українців чекає ще й випробування лютими холодами. В уряді назвали регіони, де ситуація зі світлом найскладніша.

