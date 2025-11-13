- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1053
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 14 листопада: коли діятимуть графіки — "Укренерго"
Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
У п’ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
Графік погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 2 до 4 черг.
Для промислових споживачів у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності
В «Укренерго» нагадали, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
«Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.
В «Укренерго» закликають ощадно використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, у Кривому Розі місцеві мешканці виходили на акції протесту через відсутність світла та води, зокрема перекриваючи рух транспорту на вулицях.