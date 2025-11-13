ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1053
1 хв

Відключення світла 14 листопада: коли діятимуть графіки — "Укренерго"

Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У п’ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Графік погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 2 до 4 черг.

Для промислових споживачів у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності

В «Укренерго» нагадали, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

«Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» закликають ощадно використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, у Кривому Розі місцеві мешканці виходили на акції протесту через відсутність світла та води, зокрема перекриваючи рух транспорту на вулицях.

