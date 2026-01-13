Відключення світла 14 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 14 січня

В усіх регіонах Україні у середу, 14 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Завтра, 14 січня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти лише за умови скасування екстрених відключень.

Графік відключення світла у столиці 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК на Одещині. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

Руйнування значні, відновлення потребує часу. Погодинні графіки в області наразі не діють.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 14 січня:

1.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 20:30;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 20:30;

4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

5.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;

6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 14 січня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 14 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 14 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 14 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 14 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 14 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 14 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 14 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 14 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 14 січня: доповнюється

Нагадаємо, за даними «Укренерго», у Києві, Київській області, Одесі та Дніпрі через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак запроваджені екстрені обмеження електропостачання. Погодинні графіки наразі не діють. Повернення до прогнозованих відключень відбудеться після стабілізації системи.