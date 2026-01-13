- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 14 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 14 січня, для всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 14 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Завтра, 14 січня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти лише за умови скасування екстрених відключень.
Графік відключення світла у столиці 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК на Одещині. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.
Руйнування значні, відновлення потребує часу. Погодинні графіки в області наразі не діють.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 14 січня:
1.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;
2.1 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 20:30;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 20:30;
4.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00;
4.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
5.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30;
6.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 14 січня:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 04:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 14 січня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 14 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 14 січня: доповнюється
Нагадаємо, за даними «Укренерго», у Києві, Київській області, Одесі та Дніпрі через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак запроваджені екстрені обмеження електропостачання. Погодинні графіки наразі не діють. Повернення до прогнозованих відключень відбудеться після стабілізації системи.