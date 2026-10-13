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Відключення світла 14 жовтня: де діятимуть графіки та скільки триватимуть
В Україні 14 жовтня відключатимуть електроенергію майже весь день.
В Україні 14 жовтня у деяких окремих областях діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть майже весь день і торкнуться як жителів, так і бізнесу.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Відключення світла 14 жовтня — які графіки діятимуть
За словами енергетиків, причина обмежень — наслідки російських атак ракетами та дронами на енергооб’єкти.
За даними «Укренерго», вони діятимуть від 06:00 до 23:59:
для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2 черг.
«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — зазначили в компанії.
Там також просять ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київ узимку може зіткнутися з тривалими відключеннями світла, перебоями з водопостачанням і проблемами з теплом в окремих районах.
Раніше ми писали, чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає.
Графіки відключення світла 13 жовтня діятимуть у частині областей України. Де та коли вимикатимуть електроенергію — у матеріалі ТСН.