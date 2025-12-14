ТСН у соціальних мережах

Україна
1758
2 хв

Відключення світла 15 грудня: актуальні графіки для всіх областей України

Графіки відключень електроенергії на понеділок, 15 грудня. Скільки не буде світла у регіонах України.

Кирило Шостак
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

У зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після російських атак, 15 грудня в Україні очікуються планові відключення електроенергії.

Графіки відключень в областях оприлюднюють місцеві обленерго.

Київ

У понеділок, 15 грудня, у столиці діятимуть погодинні відключення електропостачання.

В разі змін, ДТЕК буде інформувати у Telegram-каналі.

Відключення світла в Києві.

Дніпропетровська область

З метою стабілізації ситуації енергосистемі, 15 грудня по Дніпропетровській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Відключення світла на Дніпропетровщині

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК “Укренерго”, з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 15 грудня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам та підчергам з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

  • 5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

  • 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Харківська область

У понеділок, 15 грудня, у Харківській області діятимуть погодинні відключення електропостачання

Графіки погодинних відключень (ГПВ) по чергах/підчергах:

  • 1.1: 00:00–04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00–24:00

  • 1.2: 01:00–04:30; 08:00–10:00; 11:30–15:00; 22:00–24:00

  • 2.1: 01:00–04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00

  • 2.2: 01:00–04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00

  • 3.1: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

  • 3.2: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–24:00

  • 4.1: 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

  • 4.2: 01:00–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30

  • 5.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–18:00; 18:30–22:00

  • 5.2: 00:00–01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30–22:00

  • 6.1: 00:00–01:00; 08:00–10:00; 11:30–18:00; 18:30–22:00

  • 6.2: 00:00–01:00; 04:30–10:00; 11:30–15:00; 18:00–22:00

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому слідкуйте за актуальними оновленнями на офіційних ресурсах “Харківобленерго”.

Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 15 грудня за командою НЕК “Укренерго” застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

  • 1.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

  • 2.1 00:00 - 02:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

  • 2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

  • 3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

  • 3.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

  • 4.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

  • 4.2 05:00 - 07:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

  • 5.1 04:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00

  • 5.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

  • 6.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

  • 6.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 15 грудня 2025 року.

  • з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

  • з 08:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

  • з 10:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

  • з 18:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

  • з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

Відключення світла у Полтавській області.

Сумська область

Завтра, 15 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Відключення світла на Сумщині.

На сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі Споживачам-Відключення можна знайти свою чергу за адресою або особовим рахунком.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки пошкоджень, а графіки вимкнень можуть змінюватися протягом дня залежно від ремонту та стабілізації мережі.

Раніше повідомлялось, що за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.

