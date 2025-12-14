- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 971
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 15 грудня: де і коли запроваджують графіки
15 грудня в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії.
В Україні 15 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у більшості регіонів.
Про це повідомили в «Укренерго».
В понеділок запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною застосування обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури, що призвели до ускладнення ситуації в енергосистемі.
Енергетики наголошують, що ситуація може оперативно змінюватися. Точний час та обсяги відключень для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди її подачі за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України, проте, як і цього разу, скільки черг відключатимуть одночасно, не уточнили.