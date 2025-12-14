Відключення світла 15 грудня: де і коли запроваджують графіки

Через атаки РФ в Україні 15 грудня застосують графіки відключень світла / © www.freepik.com/free-photo

В Україні 15 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у більшості регіонів.

Про це повідомили в «Укренерго».

В понеділок запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною застосування обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури, що призвели до ускладнення ситуації в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що ситуація може оперативно змінюватися. Точний час та обсяги відключень для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди її подачі за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України, проте, як і цього разу, скільки черг відключатимуть одночасно, не уточнили.