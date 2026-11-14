Відключення світла 15 листопада: які графіки застосують у частині областей

Відключеня світла в Україні 15 листопада / © ТСН

Реклама

У неділю, 15 листопада, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Вони стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості: для підприємств передбачені графіки обмеження потужності, для всіх категорій споживачів — погодинні знеструмлення.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Реклама

Чому вимикатимуть світло

Причиною запровадження графіків стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в оселі українців.

Реклама

Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 12 листопада:

Черга 3.2: 16:00 — 20:00

Черга 4.1: 16:00 — 20:00

Реклама

Черга 4.2: 16:00 — 20:00

Черга 5.2: 19:30 — 24:00

Черга 6.1: 19:30 — 22:00

Черга 6.2: 19:30 — 24:00

Реклама

Інші черги — без відключень.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 12 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 17:00

Черга 1.2: 12:00 — 17:00

Черга 2.1: 21:00 — 22:30

Черга 3.1: 21:00 — 24:00

Черга 3.2: 12:00 — 17:00

Черга 4.1: 16:30 — 21:30

Черга 4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Черга 5.1: 16:30 — 21:30

Черга 5.2: 07:30 — 12:30, 21:00 — 24:00

Черга 6.1: 15:30 — 20:30

Черга 6.2: 07:30 — 12:30, 20:00 — 24:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 листопада:

Черга 1.1: 17:00 — 20:30

Черга 1.2: 15:30 — 17:00

Черга 2.1: 15:30 — 17:00

Черга 3.1: 17:00 — 20:30

Черга 3.2: 20:30 — 22:30

Черга 5.1: 20:30 — 00:00

Черга 5.2: 17:00 — 20:30

Черга 6.1: 20:30 — 00:00

Черга 6.2: 15:30 — 17:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 12 листопада:

Черга 1.1: 09:00 — 10:30, 15:00 — 17:00, 21:00 — 22:30

Черга 1.2: 09:30 — 11:00, 15:30 — 17:30, 21:30 — 23:00

Черга 2.1: 10:00 — 11:30, 16:00 — 18:00, 22:00 — 23:30

Черга 2.2: 10:30 — 12:00, 16:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Черга 3.1: 11:00 — 12:30, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

Черга 3.2: 11:30 — 13:00, 17:30 — 19:30, 23:30 — 24:00

Черга 4.1: 12:00 — 13:30, 18:00 — 20:00

Черга 4.2: 12:30 — 14:00, 18:30 — 20:30

Черга 5.1: 08:00 — 08:30, 13:00 — 14:30, 19:00 — 21:00

Черга 5.2: 08:00 — 09:00, 13:30 — 15:00, 19:30 — 21:30

Черга 6.1: 08:00 — 09:30, 14:00 — 15:30, 20:00 — 22:00

Черга 6.2: 08:30 — 10:00, 14:30 — 16:30, 20:30 — 22:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 12 листопада:

Черга 1.1: 16:00 — 18:00

Черга 1.2: 14:30 — 18:00

Черга 2.1: 14:30 — 18:00

Черга 2.2: 14:30 — 18:00

Черга 3.1: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Черга 3.2: 18:00 — 22:00

Черга 4.1: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Черга 4.2: 08:00 — 11:00, 18:00 — 22:00

Черга 5.1: 11:00 — 14:30

Черга 5.2: 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Черга 6.2: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 12 листопада

Російські удари по енергосистемі України — останні новини

Після масованої атаки 3 листопада одразу три теплоелектростанції ДТЕК припинили виробництво електроенергії. Російські війська били по них ракетами та безпілотниками, завдавши енергетичним об’єктам масштабних пошкоджень. Унаслідок цього три ТЕС зупинили генерацію, що посилило навантаження на енергосистему.

Проблеми торкнулися не лише теплової генерації. Через пошкодження енергетичної інфраструктури українські АЕС також були змушені скоротити потужність генерації. Повернення до звичних показників залежить від відновлення пошкоджених мереж, через які електроенергія передається споживачам.

Відновлювати пошкоджені об’єкти енергетикам доводиться в умовах постійної загрози нових атак. Через повторні удари та повітряні тривоги ремонтні роботи затягуються, хоча фахівці працюють цілодобово. Володимир Зеленський також повідомляв про сформовані резерви обладнання та домовленості з партнерами щодо додаткової енергетичної підтримки.

Новина доповнюється

Новини партнерів