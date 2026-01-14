- Дата публікації
Відключення світла 15 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 15 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 15 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за умови скасування екстрених відключень.
Графік відключення світла у столиці 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Внаслідок ворожих обстрілів на Одещині суттєво пошкоджені об’єкти енергосистеми. Руйнування значні, відновлення потребує часу.
Погодинні графіки в області наразі не діють, прогнозувати відключення світла в такій ситуації наразі неможливо.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 15 січня:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 15 січня:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
2.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
4.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
4.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
5.2 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 15 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, мешканці Лівого берега Києва можуть розраховувати на м’якші графіки відключень електроенергії найближчим часом. Ситуація з графіками світла у Києві може покращитися вже від четверга, 15 січня, якщо Росія не влаштує нову атаку по України.