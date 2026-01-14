Відключення світла 15 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 15 січня

В усіх регіонах Україні у четвер, 15 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за умови скасування екстрених відключень.

Графік відключення світла у столиці 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Внаслідок ворожих обстрілів на Одещині суттєво пошкоджені об’єкти енергосистеми. Руйнування значні, відновлення потребує часу.

Погодинні графіки в області наразі не діють, прогнозувати відключення світла в такій ситуації наразі неможливо.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 15 січня:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 15 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 15 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 15 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 15 січня:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

2.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

2.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 15 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 15 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 15 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 15 січня

Нагадаємо, мешканці Лівого берега Києва можуть розраховувати на м’якші графіки відключень електроенергії найближчим часом. Ситуація з графіками світла у Києві може покращитися вже від четверга, 15 січня, якщо Росія не влаштує нову атаку по України.