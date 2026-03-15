Відключення світла 16 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 16 березня / © unsplash.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 16 березня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження діятимуть з 17:00 до 22:00.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Причиною таких заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Реклама

Енергетики попереджають, що ситуація в енергомережі може змінюватися, тому актуальну інформацію про відключення варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Українців також просять раціонально користуватися електроенергією, особливо у години, коли світло подається за графіком.

Графік відключення світла в Києві

«В Києві 16.03 діють індивідуальні графіки включень з 17:00 по 22:00, щоб мешканці столиці могли планувати свій день. Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку „Київ Цифровий“. Попередні графіки та черги не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Графік відключень на Київщині

У Київській області обмеження застосовуватимуть не для всіх абонентів.

Реклама

Графік відключень на Київщині

Згідно з попередніми даними, без електроенергії на кілька годин можуть залишитися споживачі черг 1.2 та 5.1.

Графік відключень на Київщині / © ДТЕК

Графік відключень світла на Львівщині

Згідно із графіком Львівобленерго, 16 березня електроенергію тимчасово відключатимуть двом підчергам споживачів.

Графік відключень світла на Львівщині

Інші абоненти області матимуть електропостачання протягом усієї доби.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 16 березня наступний

Реклама

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключень на Сумщині

У Сумській області обмеження торкнуться трьох підчерг споживачів.

Як повідомляє «Сумиобленерго«, тривалість відключень становитиме приблизно від однієї до двох годин, але можливі зміни залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключень на Сумщині

Відключення електроенергії на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині також заплановані відключення для трьох підчерг споживачів.

За інформацією ДТЕК, світло можуть вимикати на 1-2 години.

Реклама

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 16 березня

Графік відключення світла на Кіровоградщині

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині дехто зі споживачів матимуть обмеження електропостачання.

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключень у Запорізькій області

У Запорізькій області у понеділок електроенергію вимикатимуть двом підчергам абонентів.

Орієнтовний графік виглядає так:

Реклама

1.1 — з 16:30 до 19:30

5.2 — з 19:00 до 22:30

Інші споживачі матимуть електропостачання протягом доби.

Водночас з 17:00 до 22:00 для підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла на Івано-Франківщині

Відключення світла на Івано-Франківщині

На Прикарпатті електроенергію вимикатимуть трьом підчергам споживачів.

За даними Прикарпаттяобленерго, відсутність електрики може тривати від 1,5 до 2 годин.

Реклама

Графік відключень на Волині

Графік відключень на Волині

У Волинській області також вводять обмеження споживання електроенергії.

Світло вимикатимуть двом підчергам споживачів, відповідно до графіків, що оприлюднив Волиньобленерго.

Відключення електроенергії в Одеській області / © ДТЕК

Відключення електроенергії в Одеській області

На Одещині у понеділок обмеження стосуватимуться трьох підчерг споживачів.

Відключення електроенергії в Одеській області / © ДТЕК

За інформацією ДТЕК, тривалість відключень може становити від 1,5 до 2 годин.

Реклама

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 16 березня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 16 березня:

Черга 2.1: 19:00 — 20:30

Черга 3.1: 17:00 — 19:00

Черга 4.2: 20:30 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

Графік відключення світла на Вінничині 16 березня:

Черга 2.2: 18:00 — 20:00

Черга 5.2: 17:00 — 18:00

Графік відключення світла на Рівненщині

«Укренерго» 16 березня запроваджує відключення світла для двох груп споживачів. Обмеження триватимуть по півтори години.

Реклама

Графік відключення світла на Рівненщині 16 березня

3.1: 17.00 — 19.30

3.2: 19.30 — 22.00

Раніше Міненерго України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.