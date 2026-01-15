Відключення світла 16 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 16 січня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 16 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Завтра, 16 січня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59 (за умови скасування екстрених відключень).

Графік відключення світла у столиці 16 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 16 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Внаслідок ворожих обстрілів на Одещині суттєво пошкоджені об’єкти енергосистеми. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Погодинні графіки в області наразі не діють.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 16 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 16 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 16 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 16 січня:

1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 16 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 16 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 16 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 16 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 16 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 16 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 16 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 16 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 16 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 16 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 16 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 16 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 16 січня



Нагадаємо, енергосистема України працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії, але атаки Росії можуть її «покласти». Жданов назвав головні цілі Путіна та пояснив, чого намагається досягти армія РФ.