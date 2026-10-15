Відключення світла 16 жовтня: які графіки діятимуть в Україні

Відключення світла

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У частині регіонів України у п’ятницю, 16 жовтня, вимушено запроваджують графіки відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Відключення світла 16 жовтня — що відомо

Як зазначають у компанії, причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

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Отже, 16 жовтня відключення світла діятимуть:

06:00 — 23:59 — обмеження потужності для бізнесу та промисловості;

06:00 — 23:59 — погодинні відключення для всіх споживачів (від 0,5 до 2 черг).

«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — застерегли в компанії.

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Енергетики також звернулися до громадян із проханням споживати електроенергію ощадливо в періоди, коли світло з’являється за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 15 жовтня, у частині регіонів України запроваджено відключення світла. Вони стосуються як населення, так і підприємств.

Також через нічну атаку росіян у п’яти районах Києва вранці відключили світло, а частина правого берега залишилася без електроенергії через аварію. Також у місті частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.

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