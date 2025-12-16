ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1612
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 17 грудня: які графіки діятимуть в Україні

В Україні завтра повертаються графіки відключень світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Завтра, 17 грудня, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Окрім цього, для промислових об’єктів передбачено застосування графіків обмеження потужності.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин. Громадян закликають дотримуватися режиму ощадливого споживання, коли електроенергія повертається за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та прискорити відновлювальні роботи.

Нагадаємо, уряд скоротить списки критичної інфраструктури, через що графіки відключення світла стануть менш тривалими.

Також ми писали, що останніми днями «Укренерго» не показує обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.

Дата публікації
Кількість переглядів
1612
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie