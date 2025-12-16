Відключення світла 17 грудня: які графіки діятимуть в Україні

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Завтра, 17 грудня, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Окрім цього, для промислових об’єктів передбачено застосування графіків обмеження потужності.

Реклама

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин. Громадян закликають дотримуватися режиму ощадливого споживання, коли електроенергія повертається за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та прискорити відновлювальні роботи.

Нагадаємо, уряд скоротить списки критичної інфраструктури, через що графіки відключення світла стануть менш тривалими.

Також ми писали, що останніми днями «Укренерго» не показує обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.