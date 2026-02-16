Відключення світла 17 лютого: коли і в кого не буде електроенергії

Відключення світла / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Головна причина відключень — дефіцит у мережі через пошкодження критичної інфраструктури після нещодавніх атак з боку РФ.

Про це повідомляють в місцевих обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У столиці запровадять наступний графік відключення:

Група 1.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Група 2.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Група 3.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Група 4.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 5.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Група 6.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Група 7.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Група 8.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Група 9.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 10.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 11.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 12.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 13.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Група 14.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Група 15.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Група 16.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 17.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Група 18.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Група 19.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Група 20.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Група 21.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 22.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 23.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 24.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 25.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Група 26.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Група 27.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Група 28.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 29.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Група 30.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Група 31.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Група 32.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Група 33.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 34.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 35.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 36.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 37.1: 11:00-18:30, 20:30-24:00

Група 38.1: 11:30-19:00, 21:30-24:00

Група 39.1: 07:00-11:00, 12:30-20:30, 22:30-24:00

Група 40.1: 07:00-11:30, 13:00-21:00

Група 41.1: 07:00-12:30, 14:00-21:30

Група 42.1: 07:00-13:00, 14:30-22:30

Група 43.1: 07:30-14:00, 15:30-23:00

Група 44.1: 08:00-14:30, 16:00-23:30

Група 45.1: 08:30-15:30, 17:00-23:30

Група 46.1: 09:00-16:00, 17:30-24:00

Група 47.1: 09:30-17:00, 18:30-24:00

Група 48.1: 10:30-17:30, 19:00-24:00

Група 49.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30

Група 50.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00

Група 51.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00

Група 52.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 53.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30

Група 54.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00

Група 55.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00

Група 56.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Група 57.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 58.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 59.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Група 60.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Графік відключення світла у Київській області

На Київщині 17 лютого застосують наступні графіки відключення:

Група 1.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Група 1.2: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Група 2.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 23:30

Група 2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00

Група 3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

Група 3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

Група 4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Група 4.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 24:00

Група 5.1: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

Група 5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

Група 6.1: 02:30 — 06:00, 08:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Група 6.2: 02:30 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Графіки відключення світла у Львівській області

У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання у Черкаській області:

1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 10:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00

1.2: 03:30 — 05:30, 08:30 — 11:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30

2.1: 04:30 — 06:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

2.2: 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

3.1: 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2: 03:00 — 05:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

4.1: 02:00 — 04:30, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

4.2: 01:00 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 21:30

5.1: 00:00 — 01:00, 05:30 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:30, 23:30 — 24:00

5.2: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30

6.1: 00:00 — 02:30, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30

6.2: 00:00 — 01:00, 05:30 — 07:30, 11:30 — 14:30, 17:30 — 20:30

Графік відключення світла в Житомирській області

У вівторок, 17 лютого, згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на Житомирщині будуть застосовуватися графіки відключення світла:

Графік відключення світла в Житомирській області

Графіки відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині у вівторок, 17 лютого, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 08.00-10.00

підчерга 1.2 08.00-10.00

підчерга 2.1 10.00-13.00

підчерга 2.2 10.00-13.00

підчерга 3.1 13.00-16.00

підчерга 3.2 13.00-16.00

підчерга 4.1 16.00-18.00

підчерга 4.2 16.00-18.00

підчерга 5.1 18.00-21.00

підчерга 5.2 18.00-21.00

підчерга 6.1 21.00-00.00

підчерга 6.2 21.00-00.00

Графіки відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

У вівторок, 17 лютого, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 17.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 17 лютого:

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині будуть графіки погодинного відключення світла:

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині також застосують графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 17 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 17 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

1.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

2.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;

2.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

3.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;

3.2 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 21:30;

4.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 18:00 — 22:30;

5.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.1 — 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

6.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Завтра, 17 лютого, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 17 лютого введуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла в Чернівецькій області

У вівторок, 17 лютого, застосують наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

Нагадаємо, уночі 14 лютого низка споживачів Одеси та Чорноморська залишилися без електропостачання через аварійну ситуацію на обладнанні енергетичної компанії.

В Україні розширили допомогу для мешканців багатоповерхівок, щоб у будинках було світло навіть під час відключень.