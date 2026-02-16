- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 456
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 17 лютого: коли і в кого не буде електроенергії
«Укренерго» запроваджує графіки відключення світла по всій Україні на вівторок, 17 лютого.
У вівторок, 17 лютого, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Головна причина відключень — дефіцит у мережі через пошкодження критичної інфраструктури після нещодавніх атак з боку РФ.
Про це повідомляють в місцевих обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У столиці запровадять наступний графік відключення:
Група 1.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30
Група 2.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00
Група 3.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00
Група 4.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30
Група 5.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 6.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00
Група 7.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00
Група 8.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00
Група 9.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 10.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Група 11.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 12.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 13.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30
Група 14.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00
Група 15.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00
Група 16.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30
Група 17.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 18.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00
Група 19.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00
Група 20.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00
Група 21.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 22.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Група 23.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 24.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 25.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30
Група 26.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00
Група 27.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00
Група 28.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30
Група 29.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 30.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00
Група 31.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00
Група 32.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00
Група 33.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 34.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Група 35.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 36.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Група 37.1: 11:00-18:30, 20:30-24:00
Група 38.1: 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 39.1: 07:00-11:00, 12:30-20:30, 22:30-24:00
Група 40.1: 07:00-11:30, 13:00-21:00
Група 41.1: 07:00-12:30, 14:00-21:30
Група 42.1: 07:00-13:00, 14:30-22:30
Група 43.1: 07:30-14:00, 15:30-23:00
Група 44.1: 08:00-14:30, 16:00-23:30
Група 45.1: 08:30-15:30, 17:00-23:30
Група 46.1: 09:00-16:00, 17:30-24:00
Група 47.1: 09:30-17:00, 18:30-24:00
Група 48.1: 10:30-17:30, 19:00-24:00
Група 49.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30
Група 50.1: 03:30-08:00, 12:00-19:00
Група 51.1: 04:30-09:00, 13:00-20:00
Група 52.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30
Група 53.1: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 54.1: 07:00-12:00, 15:30-22:00
Група 55.1: 07:30-13:00, 16:30-23:00
Група 56.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00
Група 57.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00
Група 58.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Група 59.1: 00:00-04:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 60.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00
Графік відключення світла у Київській області
На Київщині 17 лютого застосують наступні графіки відключення:
Група 1.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00
Група 1.2: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00
Група 2.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 23:30
Група 2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00
Група 3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30
Група 3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30
Група 4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
Група 4.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 24:00
Група 5.1: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
Група 5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
Група 6.1: 02:30 — 06:00, 08:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00
Група 6.2: 02:30 — 09:30, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00
Графіки відключення світла у Львівській області
У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:
Графік відключення світла у Черкаській області
Години відсутності електропостачання у Черкаській області:
1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 10:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00
1.2: 03:30 — 05:30, 08:30 — 11:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30
2.1: 04:30 — 06:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00
2.2: 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
3.1: 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
3.2: 03:00 — 05:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00
4.1: 02:00 — 04:30, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00
4.2: 01:00 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 21:30
5.1: 00:00 — 01:00, 05:30 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:30, 23:30 — 24:00
5.2: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:30
6.1: 00:00 — 02:30, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30
6.2: 00:00 — 01:00, 05:30 — 07:30, 11:30 — 14:30, 17:30 — 20:30
Графік відключення світла в Житомирській області
У вівторок, 17 лютого, згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» на Житомирщині будуть застосовуватися графіки відключення світла:
Графіки відключення світла в Рівненській області
На Рівненщині у вівторок, 17 лютого, графік погодинних відключень електроенергії:
підчерга 1.1 08.00-10.00
підчерга 1.2 08.00-10.00
підчерга 2.1 10.00-13.00
підчерга 2.2 10.00-13.00
підчерга 3.1 13.00-16.00
підчерга 3.2 13.00-16.00
підчерга 4.1 16.00-18.00
підчерга 4.2 16.00-18.00
підчерга 5.1 18.00-21.00
підчерга 5.2 18.00-21.00
підчерга 6.1 21.00-00.00
підчерга 6.2 21.00-00.00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
У вівторок, 17 лютого, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Хмельниччині діятимуть такі обмеження:
Графік відключення світла в Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 17.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 17 лютого:
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині будуть графіки погодинного відключення світла:
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині також застосують графіки відключення:
Графік відключення світла в Сумській області
Завтра, 17 лютого, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Миколаївській області
Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 17 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
1.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
2.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
2.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
3.1 — 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;
3.2 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 21:30;
4.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 18:00 — 22:30;
5.1 — 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00;
5.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00; 21:30 — 00:00;
6.1 — 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
6.2 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:00; 14:30 — 20:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Завтра, 17 лютого, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області 17 лютого введуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
У вівторок, 17 лютого, застосують наступні графіки відключення:
Графік відключення світла у Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00
3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00
4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00
4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
Нагадаємо, уночі 14 лютого низка споживачів Одеси та Чорноморська залишилися без електропостачання через аварійну ситуацію на обладнанні енергетичної компанії.
В Україні розширили допомогу для мешканців багатоповерхівок, щоб у будинках було світло навіть під час відключень.