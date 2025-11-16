- Дата публікації
Відключення світла 17 листопада: коли діятимуть графіки — "Укренерго"
В «Укренерго» закликають ощадно використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
Відключення світла 17 листопада — коли не буде електроенергії
Графік погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 1 до 4 черг.
Для промислових споживачів у цей самий період застосовуватимуться обмеження потужності
В «Укренерго» нагадали, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
«Час і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у разі запровадження екстрених відключень світла, графіки діють не для всіх, але у разі стабілізаційних відключень інформація про відсутність або наявність світла має співпадати з графіками. У YASNO назвали дві причини, за яких інформація щодо вашої черги може не співпадати з реальними відключеннями.