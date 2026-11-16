Відключення світла / © ТСН

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У вівторок, 17 листопада, в низці регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть планові графіки відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла — скільки черг запровадять

Згідно з інформацією енергетиків, обмеження споживання охоплять різні групи споживачів:

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для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Обмеження запроваджують через наслідки ворожих ударів по енергосистемі. Зараз енергетики безперервно ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.

«Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», — зазначили в «Укренерго».

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, російські обстріли енергосистеми спричинили масштабні знеструмлення на сході України. Найважча ситуація наразі в Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через значні пошкодження мереж світло суттєво обмежили.

Раніше ми писали, вранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Через атаку на об’єкти ДТЕК без електроенергії залишилося 52,2 тис. родин.

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