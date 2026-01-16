- Дата публікації
Відключення світла 17 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 17 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 17 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 17 січня:
1.1 — 02:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 20:00 — 23:30;
1.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 13:00; 14:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;
2.1 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00;
2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 02:30; 07:30 — 13:00; 16:30 — 23:30;
3.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
4.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;
5.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 11:30 — 17:30; 23:30 — 00:00;
5.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 14:30 — 20:00;
6.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00;
6.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 17 січня:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 17 січня:
1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
3.2 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.1 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 20:00-22:00
6.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-24:00
6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Києві
Завтра, 17 січня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59 (за умови скасування екстрених відключень).
Графік відключення світла у столиці 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 17 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 17 січня: доповнюється
Нагадаємо, через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження. В місті діятиме режим економії електроенергії