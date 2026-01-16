Відключення світла 17 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 17 січня

В усіх регіонах Україні у суботу, 17 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 17 січня:

1.1 — 02:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 20:00 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 13:00; 14:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

2.1 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00;

2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 14:30; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 02:30; 07:30 — 13:00; 16:30 — 23:30;

3.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

4.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 23:30;

5.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 11:30 — 17:30; 23:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 11:30; 14:30 — 20:00;

6.1 — 02:30 — 09:30; 13:00 — 20:00;

6.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 20:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 17 січня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 17 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 17 січня:

1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

3.2 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

4.1 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 20:00-22:00

6.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-24:00

6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 17 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 17 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 17 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 17 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 17 січня

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Києві

Завтра, 17 січня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59 (за умови скасування екстрених відключень).

Графік відключення світла у столиці 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 17 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 17 січня: доповнюється

Нагадаємо, через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження. В місті діятиме режим економії електроенергії