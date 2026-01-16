- Дата публікації
Відключення світла 17 січня: які графіки застосують
Графіки погодинних відключень повертаються. В усіх регіонах України обмежать споживання електроенергії.
Завтра, 17 січня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження електроспоживання. Запровадять графіки відключення світла і для підприємств, і для побутових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».
За інформацією «Укренерго», головна причина відключення світла — критичні наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.
Енергетики наголошують, що ситуація в системі динамічна і може змінюватися. Точний час та обсяг відключень за конкретними адресами необхідно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження.
А у столиці запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення.