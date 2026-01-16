ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 17 січня: які графіки застосують

Графіки погодинних відключень повертаються. В усіх регіонах України обмежать споживання електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Завтра, 17 січня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження електроспоживання. Запровадять графіки відключення світла і для підприємств, і для побутових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».

За інформацією «Укренерго», головна причина відключення світла — критичні наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі динамічна і може змінюватися. Точний час та обсяг відключень за конкретними адресами необхідно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження.

А у столиці запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie