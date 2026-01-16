Відключення світла 17 січня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

Завтра, 17 січня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження електроспоживання. Запровадять графіки відключення світла і для підприємств, і для побутових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».

За інформацією «Укренерго», головна причина відключення світла — критичні наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі динамічна і може змінюватися. Точний час та обсяг відключень за конкретними адресами необхідно перевіряти на офіційних ресурсах обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження.

А у столиці запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення.