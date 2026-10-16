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Відключення світла 17 жовтня: які графіки діятимуть в Україні
В Україні знову запровадять графіки відключення світла через наслідки російських атак.
У суботу, 17 жовтня, в Україні застосують вимушені відключення світла.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Відключення світла 17 жовтня — які графіки застосують
Головною причиною повернення до вимушених обмежень є наслідки масованих російських атак на об’єкти української енергосистеми.
За даними системного оператора, обмеження розподілено за наступним часовим графіком:
00:00 — 23:59 — діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України.
06:00 — 23:59 — застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.
В «Укренерго» також попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликали стежити за актуальними графіками на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», — зауважили фахівці.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, у Росії цинічно заявили про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.
Після атаки російських дронів пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.