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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла 17 жовтня: які графіки діятимуть в Україні

В Україні знову запровадять графіки відключення світла через наслідки російських атак.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла

У суботу, 17 жовтня, в Україні застосують вимушені відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Відключення світла 17 жовтня — які графіки застосують

Головною причиною повернення до вимушених обмежень є наслідки масованих російських атак на об’єкти української енергосистеми.

За даними системного оператора, обмеження розподілено за наступним часовим графіком:

  • 00:00 — 23:59 — діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України.

  • 06:00 — 23:59 — застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

В «Укренерго» також попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому закликали стежити за актуальними графіками на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», — зауважили фахівці.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, у Росії цинічно заявили про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Після атаки російських дронів пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.

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