- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1168
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 18 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 18 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.
Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 18 грудня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 09:30 до 16:30
з 20:00 до 23:30
Підгрупа 1.2 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:30 до 13:00
з 20:00 до 23:30
Підгрупа 2.1 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:30 до 13:00
з 16:00 до 16:30
з 20:00 до 23:30
Підгрупа 2.2 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:30 до 13:00
з 20:00 до 23:30
Підгрупа 3.1 відключення:
з 02:30 до 06:00
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 02:30 до 06:00
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 08:00 до 09:30
з 13:00 до 16:30
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 02:30 до 06:00
з 13:00 до 16:30
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 06:00 до 09:30
з 16:30 до 22:00
Підгрупа 5.2 відключення:
з 06:00 до 09:30
з 16:30 до 20:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 06:00 до 13:00
з 16:30 до 20:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 06:00 до 09:30
з 16:30 до 20:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 18 грудня:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 18 грудня:
1.1 02:30-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00
2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 22:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-16:30; 18:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 10:00-13:00; 16:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 06:00-07:00; 10:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 18 грудня:
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-21
Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Графік відключення світла в Сумській області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Нагадаємо, навіть в умовах постійних і тривалих відключень світла українці нерідко помічають, що платіжки приходять однакові. У ДТЕК пояснили, чому під час відключень світла лічильник все одно «крутить».