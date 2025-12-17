ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1168
2 хв

Відключення світла 18 грудня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 18 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у четвер, 18 грудня

В усіх регіонах Україні у четвер, 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 18 грудня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 09:30 до 16:30

з 20:00 до 23:30

Підгрупа 1.2 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:30 до 13:00

з 20:00 до 23:30

Підгрупа 2.1 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:30 до 13:00

з 16:00 до 16:30

з 20:00 до 23:30

Підгрупа 2.2 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:30 до 13:00

з 20:00 до 23:30

Підгрупа 3.1 відключення:

з 02:30 до 06:00

з 13:00 до 20:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 02:30 до 06:00

з 13:00 до 20:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 08:00 до 09:30

з 13:00 до 16:30

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 02:30 до 06:00

з 13:00 до 16:30

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 16:30 до 22:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 16:30 до 20:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 06:00 до 13:00

з 16:30 до 20:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 16:30 до 20:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 18 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 18 грудня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 18 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 18 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 18 грудня:

1.1 02:30-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 22:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 10:00-13:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-07:00; 10:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 18 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 18 грудня:

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-21

Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, навіть в умовах постійних і тривалих відключень світла українці нерідко помічають, що платіжки приходять однакові. У ДТЕК пояснили, чому під час відключень світла лічильник все одно «крутить».

