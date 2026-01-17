Відключення світла 18 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 18 січня

В усіх регіонах Україні у неділю, 18 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Екстрені відключення у столиці тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 18 січня:

1.1 — 06:30 — 13:30; 20:30 — 00:00;

1.2 — 03:00 — 10:00; 17:00 — 20:30;

2.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

2.2 — 00:00 — 03:00; 07:30 — 13:30;

3.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00;

4.1 — 00:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;

4.2 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

5.1 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 17:00 — 22:30;

5.2 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;

6.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 18 січня:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 18 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 18 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 18 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 18 січня:

1.1 04:00-07:30; 11:00-18:00; 20:00-21:30

1.2 04:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-21:30

2.1 00:30-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

3.1 06:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00

5.1 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 18 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 18 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 18 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 18 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 18 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 18 січня:

1.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

2.1 03:00 — 06:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

2.2 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

5.1 01:00 — 04:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

5.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

6.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 18 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 18 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 18 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 18 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 18 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 18 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 18 січня

Нагадаємо, РФ знову вдарила по енергетиці, у низці областей не діють графіки відключень. Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація.