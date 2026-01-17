- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 18 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 18 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 18 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Екстрені відключення у столиці тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 18 січня:
1.1 — 06:30 — 13:30; 20:30 — 00:00;
1.2 — 03:00 — 10:00; 17:00 — 20:30;
2.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
2.2 — 00:00 — 03:00; 07:30 — 13:30;
3.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00;
4.1 — 00:00 — 06:30; 13:30 — 17:00; 20:30 — 00:00;
4.2 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
5.1 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 17:00 — 22:30;
5.2 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
6.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 18 січня:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 18 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 18 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 18 січня:
1.1 04:00-07:30; 11:00-18:00; 20:00-21:30
1.2 04:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-21:30
2.1 00:30-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00
3.1 06:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-20:00
4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00
4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00
5.1 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 18 січня:
1.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
2.1 03:00 — 06:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
2.2 04:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
4.1 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
5.1 01:00 — 04:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
5.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
6.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 18 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, РФ знову вдарила по енергетиці, у низці областей не діють графіки відключень. Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація.