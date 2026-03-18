Відключення світла 19 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на четвер, 19 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 19 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 19 березня:
Група 1: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 2: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 3: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 4: 09:30-13:00
Група 5: 11:00-14:30
Група 6: 11:30-15:00
Група 7: 12:30-16:00
Група 8: 13:00-16:30
Група 9: 14:30-18:00
Група 10: 15:00-18:30
Група 11: 16:00-19:30
Група 12: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 13: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 14: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 15: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 16: 09:30-13:00
Група 17: 11:00-14:30
Група 18: 11:30-15:00
Група 19: 12:30-16:00
Група 20: 13:00-16:30
Група 21: 14:30-18:00
Група 22: 15:00-18:30
Група 23: 16:00-19:30
Група 24: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 25: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 26: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 27: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 28: 09:30-13:00
Група 29: 11:00-14:30
Група 30: 11:30-15:00
Група 31: 12:30-16:00
Група 32: 13:00-16:30
Група 33: 14:30-18:00
Група 34: 15:00-18:30
Група 35: 16:00-19:30
Група 36: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 37: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 38: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 39: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 40: 09:30-13:00
Група 41: 11:00-14:30
Група 42: 11:30-15:00
Група 43: 12:30-16:00
Група 44: 13:00-16:30
Група 45: 14:30-18:00
Група 46: 15:00-18:30
Група 47: 16:00-19:30
Група 48: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Група 49: 08:00-11:00, 18:00-21:00
Група 50: 08:00-11:30, 18:30-21:00
Група 51: 08:00-12:30, 19:30-21:00
Група 52: 09:30-13:00
Група 53: 11:00-14:30
Група 54: 11:30-15:00
Група 55: 12:30-16:00
Група 56: 13:00-16:30
Група 57: 14:30-18:00
Група 58: 15:00-18:30
Група 59: 16:00-19:30
Група 60: 08:00-09:30, 16:30-20:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 19 березня:
1.1 — 08:30 — 12:00;
1.2 — 07:30 — 08:30;
2.1 — 15:30 — 19:00;
2.2 — 12:00 — 15:30;
3.1 — 08:30 — 12:00;
3.2 — 12:00 — 15:30;
4.1 — 12:00 — 15:30;
4.2 — 07:30 — 08:30; 19:00 — 21:30;
5.1 — 07:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;
5.2 — 19:00 — 21:30;
6.1 — 08:30 — 12:00;
6.2 — 15:30 — 19:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 19 березня:
1.1: 09:00 — 14:00
1.2: 09:00 — 14:00
2.1: 13:30 — 18:30
2.2: 13:30 — 17:30
3.1: 00:00 — 00:30, 09:00 — 14:00
3.2: 00:00 — 00:30
4.1: 07:30 — 09:30
4.2: 13:30 — 18:30
5.1: 18:00 — 21:30
5.2: 18:00 — 21:30
6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30
6.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 19 березня:
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 не вимикається
3.1 17:00-20:00
3.2 08:00-09:30; 17:00-20:00
4.1 08:00-09:30
4.2 08:00-09:30
5.1 20:00-21:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-21:00
6.1 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 19 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 19 березня:
1.1: 10:00 — 12:00
1.2: 10:00 — 12:00
2.1: 12:00 — 14:00
2.2: 12:00 — 14:00
3.1: 14:00 — 17:00
3.2: 14:00 — 16:00, 20:00 — 21:00
4.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
4.2: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
5.1: 12:00 — 14:00, 20:00 — 21:00
5.2: 14:00 — 16:00
6.1: 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
6.2: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 19 березня:
Черга 1.1: 14:30-17:00
Черга 1.2: 14:30-17:00
Черга 2.1: 14:30-17:00
Черга 2.2: 12:00-14:30
Черга 3.1: 12:00-14:30
Черга 3.2: 12:00-14:30
Черга 4.1: 10:00-12:00
Черга 4.2: 10:00-12:00
Черга 5.1: 10:00-12:00, 19:00-21:00
Черга 5.2: 8:00-10:00, 19:00-21:00
Черга 6.1: 8:00-10:00, 17:00-19:00
Черга 6.2: 8:00-10:00, 17:00-19:00
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у Києві та низці інших регіонів України останнім часом посилили графіки відключень електроенергії. Причини цього експерти пояснюють поєднанням кількох чинників, які впливають на стабільність енергосистеми.