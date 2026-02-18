- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 316
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 19 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 19 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 19 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 19 лютого:
1.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
1.2 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.1 — 00:00 — 00:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 20:30;
3.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.1 — 00:00 — 01:30; 07:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
4.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 19 лютого:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 19 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 19 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 19 лютого: доповнюється
Нагадаємо, через обстріл енергосистеми в Одесі й області зберігаються масштабні відключення електроенергії. Пошкоджено підстанції, триває ліквідація наслідків.