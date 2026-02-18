Відключення світла 19 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Проблеми зі сном можуть ставати справжнім викликом для стосунків. Але що, як секрет щасливого шлюбу — не у тому, щоб завжди спати поруч. Роздільний сон набирає популярності як спосіб зберегти здоров’я, енергію та навіть близькість у стосунках.