Відключення світла 19 лютого: які обмеження діятимуть протягом доби

Відключення світла в Україні у четвер, 19 лютого

НЕК «Укренерго» повідомила, що у четвер, 19 лютого, по всій території країни від 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень (ГПВ). Окрім того, для промислових споживачів протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії у Telegram.

Причина обмежень

Енергетики пояснюють необхідність таких жорстких заходів наслідками російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Пошкодження інфраструктури призвели до дефіциту потужності в системі, що змушує диспетчерський центр вводити ліміти споживання.

Де дивитися графіки

В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних сайтах або сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графіки по областям для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також звернулися до українців із проханням: коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо, через обстріл енергосистеми в Одесі й області зберігаються масштабні відключення електроенергії. Пошкоджено підстанції, триває ліквідація наслідків.