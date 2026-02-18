- Дата публікації
Відключення світла 19 лютого: які обмеження діятимуть протягом доби
У четвер, 19 лютого, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть у всіх регіонах України протягом усієї доби, зачіпаючи як побутових споживачів, так і промисловість.
НЕК «Укренерго» повідомила, що у четвер, 19 лютого, по всій території країни від 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень (ГПВ). Окрім того, для промислових споживачів протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії у Telegram.
Причина обмежень
Енергетики пояснюють необхідність таких жорстких заходів наслідками російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Пошкодження інфраструктури призвели до дефіциту потужності в системі, що змушує диспетчерський центр вводити ліміти споживання.
Де дивитися графіки
В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних сайтах або сторінках обленерго у відповідному регіоні.
Графіки по областям для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Енергетики також звернулися до українців із проханням: коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її ощадливо, щоб зменшити навантаження на мережу.
Нагадаємо, через обстріл енергосистеми в Одесі й області зберігаються масштабні відключення електроенергії. Пошкоджено підстанції, триває ліквідація наслідків.