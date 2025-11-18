Відключення світла 19 листопада: де і коли не буде електрики

Відключення світла 19 листопада / © ТСН.ua

Реклама

Завтра, 19 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

Реклама

з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше в «Укренерго» повідомили, як довго будуть діяти графіки відключень світла.

Реклама

Нагадаємо, експерт дав поради, як вижити в Україні без газу, світла та води.