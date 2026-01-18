ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 19 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 19 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні у неділю, 19 січня / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

В усіх регіонах Україні у неділю, 19 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Одещина: графіки відключень на 19 січня

Зазначимо, що графіки діють лише для жителів області і лише там, де дозволяє стан мережі.

Одещина - графіки відключень на 19 січня / © ДТЕК

Одещина - графіки відключень на 19 січня / © ДТЕК

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини перебувають у режимі аварійних відключень.

Одещина - графіки відключень на 19 січня / © ДТЕК

Одещина - графіки відключень на 19 січня / © ДТЕК

Київська область: аварійні відключення

Через складну ситуацію в енергосистемі на території Київщини застосовуються аварійні відключення, а планові графіки тимчасово не використовуються.

Додаткові труднощі спричиняють сильні морози та підвищене навантаження на електромережі. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити електропостачання в оселях мешканців області.

Запорізька область

19 січня у Запорізькій області діятимуть погодинні відключення електроенергії

За розпорядженням НЕК «Укренерго» з метою підтримки стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми України 19 січня на території Запорізької області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Відключення здійснюватимуться по чергах і підчергах з урахуванням до 30 хвилин, необхідних для перемикання споживачів.

Час відсутності електропостачання за чергами:

  • 1.1 / 1.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

  • 2.1 / 2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • 3.1 / 3.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

  • 4.1 / 4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • 5.1 / 5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

  • 6.1 / 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

Протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — у регіоні діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі для всіх п’яти черг.

У разі надходження нових вказівок від НЕК «Укренерго» графіки буде оперативно скориговано. Актуальну інформацію про зміни публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах протягом робочого дня, а також у розділі «Стабілізаційні відключення» на сайті оператора системи розподілу.

Черкаська область

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 19 січня в Черкаській області протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — для підприємств та бізнесу діятимуть графіки обмеження електричної потужності (ГОП).

Доповнюється

Про це повідомляє АТ «Черкасиобленерго».

Нагадаємо, РФ знову вдарила по енергетиці, у низці областей не діють графіки відключень. Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація.

