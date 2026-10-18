Графіки відключення світла 19 жовтня: у яких областях України вимикатимуть електроенергію

Відключення світла в Україні

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У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України буде обмежено електропостачання для промисловості та бізнесу, а також діятимуть погодинні графіки відключення світла. У НЕК «Укренерго» пояснили ці заходи наслідкамии масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про запровадження графіків відключення світла в Україні.

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У тих областях України, де будуть діяти графіки погодинних відключень, вони будуть запроваджені обсягом від однієї до двох черг. Діятимуть вони для всіх категорій споживачів від 06:00 до 23:59.

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Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності також від 06:00 до 23:59.

Графіки відключення світла у Сумській області

Як повідомили в АТ «Сумиобленерго», у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Тривалість відключень буде дуже різною — від 2 до 8 годин. Для однієї з підгруп електропостачання не вимикатимуть.

Графіки відключення світла у Черкаській області

За інформацією «Черкасиобленерго», через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

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Тривалість відключень для більшості підгруп — 6 годин, тільки у двох — світла не буде по 4 години.

Години відсутності електропостачання:

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

1.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

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2.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла у Харківській області

Як повідомляє «Харківобленерго», у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Тривалість відключень — від 3,5 до 5,5 годин.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00

2.2 11:30-15:00

3.1 06:00-08:00; 15:00-18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

4.1 15:00-18:30

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:30; 18:30-22:00

6.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

6.2 10:00-11:30; 18:30-22:00

Графіки відключення світла у Полтавській області

В АТ «Полтаваобленерго» повідомили, що у Полтавській області у понеділок, 19 жовтня, буде запроваджений графік погодинних відключень електроенергії.

Обмеження діятимуть:

від 6:00 до 8:00 в обсязі 1 черги,

від 8:00 до 10:00 в обсязі 1,5 черги,

від 10:00 до 22:00 в обсязі 2 черг,

від 22:00 до 23:59 в обсязі 1 черги.

Жителів області закликають врахувати цю інформацію та за можливості раціонально споживати електроенергію.

Ознайомитися з погодинним розкладом для конкретної групи та перевірити приналежність вашої адреси можна на офіційному сайті обленерго.

Нагадаємо, напередодні, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила один із найбільших ударів по енергетиці України, атакувавши понад 15 важливих об’єктів генерації і передавання електроенергії в різних регіонах країни.

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