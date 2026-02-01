ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 2 лютого: якими будуть графіки — "Укренерго"

Заходи з обмеження електропостачання в Україні триватимуть протягом всієї доби і стосуватимуться всіх категорій споживачів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У понеділок, 2 лютого, через складну ситуацію в енергосистемі України у всіх областях будуть запроваджені заходи з обмеження електропостачання.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Обмеження триватимуть протягом усієї доби. Заходи торкнуться усіх категорій споживачів.

Для населення: застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ).

Для промислових споживачів: діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Головним фактором дефіциту в енергосистемі залишаються пошкодження, спричинені російськими обстрілами. Енергооб’єкти досі відновлюються після попередніх масованих ракетно-дронових атак російської армії, що суттєво знизило можливості генерації та передачі електроенергії.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитися. Про час та обсяг відключень радять дізнаватися на офіційних сайтах обленерго.

В «Укренерго» також закликають до ощадливого споживання електроенергії

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня в Україні сталася аварія в енергосистемі.

Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.

