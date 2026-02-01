- Дата публікації
Відключення світла 2 лютого: якими будуть графіки — "Укренерго"
Заходи з обмеження електропостачання в Україні триватимуть протягом всієї доби і стосуватимуться всіх категорій споживачів.
У понеділок, 2 лютого, через складну ситуацію в енергосистемі України у всіх областях будуть запроваджені заходи з обмеження електропостачання.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Обмеження триватимуть протягом усієї доби. Заходи торкнуться усіх категорій споживачів.
Для населення: застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ).
Для промислових споживачів: діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Головним фактором дефіциту в енергосистемі залишаються пошкодження, спричинені російськими обстрілами. Енергооб’єкти досі відновлюються після попередніх масованих ракетно-дронових атак російської армії, що суттєво знизило можливості генерації та передачі електроенергії.
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінитися. Про час та обсяг відключень радять дізнаватися на офіційних сайтах обленерго.
В «Укренерго» також закликають до ощадливого споживання електроенергії
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 січня в Україні сталася аварія в енергосистемі.
Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.