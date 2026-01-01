ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 2 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 2 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 2 січня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 2 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У п’ятницю, 2 січня, погодинні графіки діятимуть цілодобово лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла у столиці 2 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

  • з 06:30 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 1.2 відключення:

  • з 06:30 до 10:30

Підгрупа 2.1 відключення:

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 2.2 відключення:

  • з 08:00 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 3.1 відключення:

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

  • з 00:00 до 03:30

  • з 20:30 до 22:00

Підгрупа 4.2 відключення:

  • з 00:00 до 03:30

  • з 10:00 до 14:00

Підгрупа 5.1 відключення:

  • з 13:30 до 17:30

Підгрупа 5.2 відключення:

  • з 13:30 до 17:30

Підгрупа 6.1 відключення:

  • з 03:00 до 07:00

Підгрупа 6.2 відключення:

  • з 03:00 до 07:00

  • з 13:30 до 17:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік на Київщині вийшов дуже строкатим: одним чергам, як-от 5.1 чи 3.2, пощастило відбутися лише одним відключенням, а іншим доведеться сидіти без світла удвічі довше. Найменше пощастило групам 1.1, 3.1 та 6.2, яким сумарно вимикатимуть електрику аж на 7 годин у два заходи.

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 2 січня:

1.2 — 12:30 — 16:00;

2.1 — 12:30 — 16:00;

2.2 — 07:30 — 09:00;

3.2 — 09:00 — 12:30;

4.1 — 07:30 — 09:00;

4.2 — 19:30 — 22:30;

5.1 — 09:00 — 12:30;

5.2 — 16:00 — 19:30;

6.1 — 19:30 — 22:30;

6.2 — 16:00 — 19:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік на Запоріжжі дуже важкий і нерівномірний, найгірше доведеться підгрупі 6.1, яка сидітиме в темряві більше половини доби. Сумарно електрики не буде від 7 до 15 годин.

Графік відключення світла у Запорізькій області 2 січня:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Харківській області

Графік на Харківщині надзвичайно нерівномірний: перша черга проведе без світла більше половини доби, тоді як групам 4.1 та 6.1 пощастило значно більше. Сумарно електрики не буде від 7 до 13,5 годин.

Графік відключення світла на Харківщині 2 січня:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік на Дніпропетровщині дуже нерівномірний: якщо перші черги мають менше обмежень, то третій групі (особливо підчерзі 3.1) дісталося найгірше — у них заплановані найдовші «вікна» темряви. Сумарно електрики не буде від 7 до 13 годин.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік на Кіровоградщині вийшов досить напруженим і подрібненим: світло вимикатимуть часто, по 4–5 разів на день залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 8 до 10 годин.

Графік відключення світла в Сумській області

Графік на Сумщині дуже нерівномірний: найважче доведеться 4-й черзі, яка сидітиме в темряві половину доби, тоді як підчерзі 6.2 пощастило найбільше. Сумарно електрики не буде від 6 до 12 годин.

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік на Житомирщині вийшов неоднорідним: половині черг, як-от другій чи третій, пощастило більше — у них лише два відключення, тоді як більшості інших груп світло вимикатимуть тричі. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік на Чернігівщині вийшов нерівномірним: поки шостій черзі вимикають світло зовсім ненадовго, п’ятій групі дісталося найбільше навантаження з трьома відключеннями. Сумарно електрики не буде від 3 до 6,5 годин.

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині світло вимикатимуть 2-3 рази на добу залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.

Графік відключення світла на Черкащині 2 січня:

1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00

1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 2 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік на Хмельниччині вийшов дуже контрастним: поки щасливчики з черг 1.2, 4.1, 5.2 та 6.1 взагалі не матимуть відключень, іншим групам доведеться потерпіти одне вимкнення вдень або ввечері, яке триватиме до 4 годин.

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 2 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині графік відключень доволі лояльний, але нерівномірний: першій черзі пощастило найбільше з зовсім коротким вечірнім відключенням. Інші групи перебуватимуть без світла довше, в середньому від 2,5 до 3,5 годин чистого «червоного» часу.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 2 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 2 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 2 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 2 січня: доповнюється

Нагадаємо, Журналіст Кеолан Робертсон показав іноземцям новорічний Київ-2026. Поки світ святкує, українська столиця залишається в тиші й темряві через російську агресію, а в небі Києва замість феєрверків спалахують дрони.

Новина доповнюється
