Відключення світла 2 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 2 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 2 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У п’ятницю, 2 січня, погодинні графіки діятимуть цілодобово лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла у столиці 2 січня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 06:30 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 06:30 до 10:30
Підгрупа 2.1 відключення:
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 08:00 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 00:00 до 03:30
з 20:30 до 22:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 00:00 до 03:30
з 10:00 до 14:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 13:30 до 17:30
Підгрупа 5.2 відключення:
з 13:30 до 17:30
Підгрупа 6.1 відключення:
з 03:00 до 07:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 03:00 до 07:00
з 13:30 до 17:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік на Київщині вийшов дуже строкатим: одним чергам, як-от 5.1 чи 3.2, пощастило відбутися лише одним відключенням, а іншим доведеться сидіти без світла удвічі довше. Найменше пощастило групам 1.1, 3.1 та 6.2, яким сумарно вимикатимуть електрику аж на 7 годин у два заходи.
Графік відключення світла в Одеській області
Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.
Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 2 січня:
1.2 — 12:30 — 16:00;
2.1 — 12:30 — 16:00;
2.2 — 07:30 — 09:00;
3.2 — 09:00 — 12:30;
4.1 — 07:30 — 09:00;
4.2 — 19:30 — 22:30;
5.1 — 09:00 — 12:30;
5.2 — 16:00 — 19:30;
6.1 — 19:30 — 22:30;
6.2 — 16:00 — 19:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік на Запоріжжі дуже важкий і нерівномірний, найгірше доведеться підгрупі 6.1, яка сидітиме в темряві більше половини доби. Сумарно електрики не буде від 7 до 15 годин.
Графік відключення світла у Запорізькій області 2 січня:
1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік на Харківщині надзвичайно нерівномірний: перша черга проведе без світла більше половини доби, тоді як групам 4.1 та 6.1 пощастило значно більше. Сумарно електрики не буде від 7 до 13,5 годин.
Графік відключення світла на Харківщині 2 січня:
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00
3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік на Дніпропетровщині дуже нерівномірний: якщо перші черги мають менше обмежень, то третій групі (особливо підчерзі 3.1) дісталося найгірше — у них заплановані найдовші «вікна» темряви. Сумарно електрики не буде від 7 до 13 годин.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік на Кіровоградщині вийшов досить напруженим і подрібненим: світло вимикатимуть часто, по 4–5 разів на день залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 8 до 10 годин.
Графік відключення світла в Сумській області
Графік на Сумщині дуже нерівномірний: найважче доведеться 4-й черзі, яка сидітиме в темряві половину доби, тоді як підчерзі 6.2 пощастило найбільше. Сумарно електрики не буде від 6 до 12 годин.
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік на Житомирщині вийшов неоднорідним: половині черг, як-от другій чи третій, пощастило більше — у них лише два відключення, тоді як більшості інших груп світло вимикатимуть тричі. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік на Чернігівщині вийшов нерівномірним: поки шостій черзі вимикають світло зовсім ненадовго, п’ятій групі дісталося найбільше навантаження з трьома відключеннями. Сумарно електрики не буде від 3 до 6,5 годин.
Графік відключення світла в Черкаській області
На Черкащині світло вимикатимуть 2-3 рази на добу залежно від черги. Сумарно електрики не буде від 4 до 6 годин.
Графік відключення світла на Черкащині 2 січня:
1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00
1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00
3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 2 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік на Хмельниччині вийшов дуже контрастним: поки щасливчики з черг 1.2, 4.1, 5.2 та 6.1 взагалі не матимуть відключень, іншим групам доведеться потерпіти одне вимкнення вдень або ввечері, яке триватиме до 4 годин.
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 2 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині графік відключень доволі лояльний, але нерівномірний: першій черзі пощастило найбільше з зовсім коротким вечірнім відключенням. Інші групи перебуватимуть без світла довше, в середньому від 2,5 до 3,5 годин чистого «червоного» часу.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 2 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 2 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 2 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 2 січня: доповнюється
