Відключення світла 2 січня: які графіки застосують

У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень», — зазначили в «Укренерго».

Також зазначають, що головною причиною повернення до жорстких обмежень називають критичні наслідки останніх російських атак із застосуванням ракет та дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінитись залежно від рівня навантаження. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами мешканцям радять уточнювати на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 1 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Раніше повідомлялося, за відсутності нових обстрілів ситуація з електропостачанням у Новий рік має бути більш-менш стабільною. Звісно, якщо не буде нового масованого удару з боку РФ. Але усім мешканцям України гарантувати світло впродовж всієї новорічної ночі, на жаль, не можна. Це — наслідок нещодавніх обстрілів.