ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
936
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 2 січня: які графіки застосують

Через наслідки російських атак 2 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень», — зазначили в «Укренерго».

Також зазначають, що головною причиною повернення до жорстких обмежень називають критичні наслідки останніх російських атак із застосуванням ракет та дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінитись залежно від рівня навантаження. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами мешканцям радять уточнювати на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 1 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Раніше повідомлялося, за відсутності нових обстрілів ситуація з електропостачанням у Новий рік має бути більш-менш стабільною. Звісно, якщо не буде нового масованого удару з боку РФ. Але усім мешканцям України гарантувати світло впродовж всієї новорічної ночі, на жаль, не можна. Це — наслідок нещодавніх обстрілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
936
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie