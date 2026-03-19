Відключення світла 20 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 20 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 20 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 20 березня:
Група 1: 15:30-19:00
Група 3: 17:00-20:30
Група 4: 08:00-10:00
Група 5: 19:00-22:30
Група 6: 08:00-12:00
Група 7: 20:30-24:00
Група 8: 10:00-13:30
Група 10: 12:00-15:30
Група 12: 13:30-17:00
Група 13: 15:30-19:00
Група 15: 17:00-20:30
Група 16: 08:00-10:00
Група 17: 19:00-22:30
Група 18: 08:00-12:00
Група 19: 20:30-24:00
Група 20: 10:00-13:30
Група 22: 12:00-15:30
Група 24: 13:30-17:00
Група 25: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Група 26: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Група 27: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Група 28: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Група 29: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Група 30: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Група 31: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 32: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Група 33: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Група 34: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Група 35: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Група 36: 12:30-17:30
Група 37: 06:00-09:30, 14:30-19:30
Група 38: 06:00-10:00, 15:00-20:00
Група 39: 06:00-10:30, 15:30-20:30
Група 40: 06:00-11:00, 16:00-21:00
Група 41: 06:30-12:00, 17:00-22:00
Група 42: 07:00-12:30, 17:30-22:30
Група 43: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 44: 10:00-15:00, 20:00-24:00
Група 45: 10:30-15:30, 20:30-24:00
Група 46: 11:00-16:00, 21:00-24:00
Група 47: 12:00-17:00, 22:00-24:00
Група 48: 12:30-17:30
Група 49: 15:30-19:00
Група 51: 17:00-20:30
Група 52: 08:00-10:00
Група 53: 19:00-22:30
Група 54: 08:00-12:00
Група 55: 20:30-24:00
Група 56: 10:00-13:30
Група 58: 12:00-15:30
Група 60: 13:30-17:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 20 березня:
2.1: з 18:30 до 21:00
2.2: з 18:30 до 21:00
3.1: з 17:00 до 18:30
3.2: з 17:00 до 18:30
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 20 березня:
1.1 — 16:30 — 19:30;
4.1 — 16:30 — 19:30;
5.1 — 19:30 — 21:30;
6.2 — 19:30 — 21:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 20 березня:
1.1: 18:30 — 22:00
2.2: 15:30 — 19:00
3.2: 12:00 — 17:00
4.1: 17:00 — 22:00
6.1: 07:30 — 12:30
6.2: 07:30 — 11:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 20 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 20 березня:
1.2 08:00 — 09:30;
2.1 16:30 — 20:00;
2.2 08:00 — 09.30, 17:30 — 20:00;
3.1 09:30 — 11:00;
3.2 09:30 — 13:00;
4.1 20:00 — 22:00;
4.2 20:00 — 22:00;
6.1 16:00 — 17:30;
6.2 13:00 — 16:30.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 20 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 20 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 20 березня:
1.1: 08:00 — 10:00
1.2: 08:00 — 11:00
2.1: 10:00 — 12:00
2.2: 12:00 — 14:00
3.1: 14:00 — 16:00
3.2: 20:00 — 22:00
4.1: 20:00 — 22:00
4.2: 18:00 — 20:00
5.1: 18:00 — 20:00
5.2: 16:00 — 18:00
6.1: 16:00 — 18:00
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 20 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 20 березня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 20 березня:
2.1: 20:00-21:00
2.2: 20:00-21:00
3.1: 17:00-18:00
3.2: 17:00-18:00
5.1: 18:00-20:00
5.2: 18:00-20:00
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у Києві та низці інших регіонів України останнім часом посилили графіки відключень електроенергії. Причини цього експерти пояснюють поєднанням кількох чинників, які впливають на стабільність енергосистеми.