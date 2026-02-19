Відключення світла 20 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 20 лютого

У більшості регіонів України у п’ятницю, 20 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 20 лютого:

1.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 20:30;

2.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;

2.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;

3.1 — 02:00 — 05:30; 12:30 — 16:00; 19:30 — 00:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;

4.1 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

4.2 — 10:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

5.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;

6.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 20 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 20 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 20 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 20 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 20 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 20 лютого: доповнюється

Нагадаємо, експерт прогнозує, що відключення світла влітку можуть бути ще гіршими. За умови інтенсивних атак росіяни можуть створити Україні певні проблеми з електрикою, подібні до тих, що були влітку 2024 року.