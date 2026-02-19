- Дата публікації
Відключення світла 20 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 20 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів України у п’ятницю, 20 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 20 лютого:
1.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 20:30;
2.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;
2.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;
3.1 — 02:00 — 05:30; 12:30 — 16:00; 19:30 — 00:00;
3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;
4.1 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;
4.2 — 10:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;
5.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;
5.2 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;
6.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;
6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 20 лютого:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 20 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 20 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 20 лютого: доповнюється
Нагадаємо, експерт прогнозує, що відключення світла влітку можуть бути ще гіршими. За умови інтенсивних атак росіяни можуть створити Україні певні проблеми з електрикою, подібні до тих, що були влітку 2024 року.