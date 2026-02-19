ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 20 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 20 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 20 лютого

У більшості регіонів України у п’ятницю, 20 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 20 лютого:

1.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 20:30;

2.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 12:30; 16:00 — 22:30;

2.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;

3.1 — 02:00 — 05:30; 12:30 — 16:00; 19:30 — 00:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;

4.1 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

4.2 — 10:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

5.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;

6.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 20 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 20 лютого

Графік відключення світла на Полтавщині 20 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 20 лютого

Графік відключення світла на Сумщині 20 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 20 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 20 лютого

Графік відключення світла на Волині 20 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 20 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 20 лютого: доповнюється

Нагадаємо, експерт прогнозує, що відключення світла влітку можуть бути ще гіршими. За умови інтенсивних атак росіяни можуть створити Україні певні проблеми з електрикою, подібні до тих, що були влітку 2024 року.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie