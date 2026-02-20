Відключення світла 20 лютого: у яких областях запровадили нові обмеження та чому

Відключення світла / © www.freepik.com/free-photo

Енергетична ситуація в Україні залишається напруженою. Через наслідки масованих атак РФ та несприятливі погодні умови в низці областей діють обмеження електропостачання.

Про це повідомляє «Укренерго» у Telegram.

Наслідки обстрілів та обмеження

Ворожі удари по інфраструктурі спричинили знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Графіки: У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості.

Аварійні відключення: В окремих областях ситуація змусила енергетиків відійти від планових графіків і застосувати екстрені заходи. Повернення до прогнозованих годин відбудеться одразу після стабілізації мережі.

Негода додає клопоту

Станом на ранок через шквальний вітер та опади без світла залишаються 40 населених пунктів у чотирьох областях:

Одеській Миколаївській Херсонській Дніпропетровській

Рівень споживання зростає

Сьогодні зранку споживання електроенергії було на 2,9% вищим, ніж учора. Це пов’язано з тим, що в деяких регіонах обсяг обмежень був дещо меншим.

Енергетики закликають до максимальної ощадливості. Будь ласка, обмежте використання потужних приладів і, за можливості, переносьте прання чи нагрів води на нічний час (після 23:00).

Актуальну інформацію щодо графіків саме у вашому місті чи селі шукайте на офіційних ресурсах вашого обленерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у квітні, травні та червні Україна має шанс повністю відійти від графіків відключень завдяки сезонному зниженню споживання електроенергії.