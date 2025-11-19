ТСН у соціальних мережах

1596
1 хв

Відключення світла 20 листопада: скільки триватимуть обмеження

Через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії у більшості регіонів України протягом усієї доби 20 листопада застосовуватимуться графіки погодинних відключень електрики.

Ірина Ігнатова
Відключення світла

Відключення світла в Україні 20 листопада / © Associated Press

У зв’язку з масштабними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками Росії, «Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх регіонах України в четвер, 20 листопада. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів та діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

У компанії пояснили, що причина запровадження обмежень — наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Графіки діятимуть протягом 24 годин: від 00:00 до 23:59.

Планові обмеження на 20 листопада:

  • Графіки погодинних відключень: застосовуватимуться для побутових споживачів від 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

  • Графіки обмеження потужності: застосовуватимуться від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

«Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — зазначила компанія.

«Укренерго» наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Тому споживачам треба уважно стежити за офіційною інформацією, яку публікують місцеві обленерго у їхніх регіонах.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Економне використання електроенергії допомагає зменшити навантаження на пошкоджену мережу та сприяє її збалансованій роботі.

Нагадаємо, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла. В «Укренерго» пояснили, чому в одних областях світло завжди є, а в інших — темрява.

1596
