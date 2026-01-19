Відключення світла 20 січня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 20 січня, через значні пошкодження об’єктів енергоінфраструктури внаслідок російських атак в Україні запровадять обмеження електроспоживання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і тривалість обмежень за конкретними адресами можуть змінюватися. Актуальну інформацію щодо відключень споживачам радять перевіряти на ресурсах місцевих обленерго. Також громадян просять мінімізувати використання приладів у періоди, коли світло є, щоб стабілізувати систему.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив російську тактику щодо ударів по енергетиці. Він зазначив, що окупанти фокусуються на одному регіоні, щоб залишити його без електропостачання.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про те, що світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками.