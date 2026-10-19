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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла 20 жовтня: які графіки діятимуть

В Україні запровадять графіки відключення світла 20 жовтня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла

В Україні 20 жовтня обмежуватимуть споживання світла. У частині областей для населення діятимуть графіки відключень, а для промисловості обмеження введуть по всій країні.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Відключення світла 20 жовтня — які графіки застосують

У компанії зауважили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

За інформацією компанії, обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 у таких форматах:

  • Для промисловості: графіки обмеження потужності застосують в усіх регіонах України.

  • Для всіх категорій споживачів (зокрема населення): у частині областей введуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

В «Укренерго» зауважили, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за оновленнями та точними графіками на офіційних сторінках місцевих обленерго, а також ощадливо використовувати електроенергію, коли з’являється світло.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 19 жовтня, у кількох областях обмежать світло для бізнесу та введуть погодинні графіки відключень. В «Укренерго» пояснили, що це наслідки російських атак на енергетику.

У ніч на 19 жовтня війська РФ знову вдарили по енергетиці України. Через обстріл частина Вінницької та Рівненської областей залишилася без світла.

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