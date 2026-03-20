Відключення світла 21 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 21 березня

В усіх регіонах Україні у суботу, 21 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Відключення на Київщині триватимуть 1,5-2,5 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Київщині 21 березня

Графік відключення світла в Одеській області

На Одещині відключатимуть світло на 2-3 години, але тільки двом підгрупам споживачів.

Графік відключення світла на Одещині 21 березня:

1.2: 17:00 — 19:00

3.1: 19:00 — 22:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області світло відключатимуть лише двом групам споживачів на 2,5 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 21 березня:

1.2: 20:00 — 22:30;

6.2: 16:30 — 20:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Третина споживачів Запорізької області проведе суботу без відключень.

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 березня:

1.1: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 19:30 — 22:30

3.1: 07:30 — 11:00

3.2: 15:00 — 20:00

4.2: 19:30 — 22:30

5.2: 07:30 — 11:00

6.2: 10:30 — 15:30

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині заплановані обмеження для всіх черг. Світло відключатимуть 2-3 рази на добу, але тривалість відключень буде лише 1-1,5 години.

Графік відключення світла на Полтавщині 21 березня

Графік відключення світла в Харківській області

У Харківській області у суботу для двох черг споживачів відключення не заплановані.

Графік відключення світла на Харківщині 21 березня:

1.1: 08:00 — 10:30

1.2: 08:00 — 10:30

2.1: 17:30 — 21:00

2.2: 17:30 — 21:00

3.1: 10:30 — 14:00

3.2: 10:30 — 14:00

4.1: 21:00 — 22:00

4.2: 21:00 — 22:00

5.1: 14:00 — 17:30

5.2: 14:00 — 17:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині світло відключатимуть більшості підгруп, але лише один раз на добу.

Графік відключення світла на Сумщині 21 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині заплановані обмеження торкнуться лише трьох груп споживачів. Відключення триватимуть 1-2 години.

Графік відключення світла на Черкащині 21 березня:

1.2 17:00 — 19:00

5.2: 19:00 — 21:00

6.1: 21:00 — 22:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

На Житомирщині світло відключатимуть на 1,5-2 години трьом підгрупам. Решта споживачів проведе суботу без обмежень електропостачання.

Графік відключення світла на Житомирщині 21 березня:

1.1: 17:00 — 19:00

2.1: 19:00 — 20:30

4.2: 20:30 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

У Вінницькій області світло відключатимуть лише на дві години і тільки двом підгрупам споживачів.

Графік відключення світла на Вінниччині 21 березня:

1.2: 20:00 — 22:00

6.2: 18:00 — 20:00

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині у суботу електрику відключатимуть лише одній групі. Але підгрупа 5.1 сидітиме без світла лише одну годину, тоді як споживачі підгрупи 5.2 палитимуть свічки та ліхтарики цілих 4 години.

Графік відключення світла на Волині 21 березня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Відключення на Хмельниччині триватимуть 2-3 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Хмельниччині 21 березня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Прикарпатті відключення у суботу будуть мінімальними. Обмеження торкнуться лише двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Прикарпатті 21 березня

Графік відключення світла в Закарпатській області

На Закарпатті відключення теж будуть мінімальними — лише дві підгрупи по 2,5 години.

Графік відключення світла на Закарпатті 21 березня

Графік відключення світла у Львівській області

Відключення на Львівщині триватимуть 1,5-2,5 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Львівщині 21 березня

Графік відключення світла в Рівненській області

У Рівненській області мінімальні відключення заплановані лише для двох черг споживачів.

Графік відключення світла на Рівненщині 21 березня:

6.1: 17.00 — 19.30

6.2: 19.30 — 22.00

Нагадаємо, в Україні у березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему. Але ситуація з відключеннями зміниться у літні місяці, тож на українців чекають нові графіки.