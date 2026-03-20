ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 21 березня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 21 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні у суботу, 21 березня

В усіх регіонах Україні у суботу, 21 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Відключення на Київщині триватимуть 1,5-2,5 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Київщині 21 березня

Графік відключення світла в Одеській області

На Одещині відключатимуть світло на 2-3 години, але тільки двом підгрупам споживачів.

Графік відключення світла на Одещині 21 березня:

  • 1.2: 17:00 — 19:00

  • 3.1: 19:00 — 22:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області світло відключатимуть лише двом групам споживачів на 2,5 години.

Графік відключення світла на Миколаївщині 21 березня:

  • 1.2: 20:00 — 22:30;

  • 6.2: 16:30 — 20:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Третина споживачів Запорізької області проведе суботу без відключень.

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 березня:

  • 1.1: 15:00 — 20:00

  • 2.1: 10:30 — 15:30

  • 2.2: 19:30 — 22:30

  • 3.1: 07:30 — 11:00

  • 3.2: 15:00 — 20:00

  • 4.2: 19:30 — 22:30

  • 5.2: 07:30 — 11:00

  • 6.2: 10:30 — 15:30

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині заплановані обмеження для всіх черг. Світло відключатимуть 2-3 рази на добу, але тривалість відключень буде лише 1-1,5 години.

Графік відключення світла на Полтавщині 21 березня

Графік відключення світла в Харківській області

У Харківській області у суботу для двох черг споживачів відключення не заплановані.

Графік відключення світла на Харківщині 21 березня:

  • 1.1: 08:00 — 10:30

  • 1.2: 08:00 — 10:30

  • 2.1: 17:30 — 21:00

  • 2.2: 17:30 — 21:00

  • 3.1: 10:30 — 14:00

  • 3.2: 10:30 — 14:00

  • 4.1: 21:00 — 22:00

  • 4.2: 21:00 — 22:00

  • 5.1: 14:00 — 17:30

  • 5.2: 14:00 — 17:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині світло відключатимуть більшості підгруп, але лише один раз на добу.

Графік відключення світла на Сумщині 21 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині заплановані обмеження торкнуться лише трьох груп споживачів. Відключення триватимуть 1-2 години.

Графік відключення світла на Черкащині 21 березня:

  • 1.2 17:00 — 19:00

  • 5.2: 19:00 — 21:00

  • 6.1: 21:00 — 22:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

На Житомирщині світло відключатимуть на 1,5-2 години трьом підгрупам. Решта споживачів проведе суботу без обмежень електропостачання.

Графік відключення світла на Житомирщині 21 березня:

  • 1.1: 17:00 — 19:00

  • 2.1: 19:00 — 20:30

  • 4.2: 20:30 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

У Вінницькій області світло відключатимуть лише на дві години і тільки двом підгрупам споживачів.

Графік відключення світла на Вінниччині 21 березня:

  • 1.2: 20:00 — 22:00

  • 6.2: 18:00 — 20:00

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині у суботу електрику відключатимуть лише одній групі. Але підгрупа 5.1 сидітиме без світла лише одну годину, тоді як споживачі підгрупи 5.2 палитимуть свічки та ліхтарики цілих 4 години.

Графік відключення світла на Волині 21 березня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Відключення на Хмельниччині триватимуть 2-3 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Хмельниччині 21 березня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 21 березня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Прикарпатті відключення у суботу будуть мінімальними. Обмеження торкнуться лише двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Прикарпатті 21 березня

Графік відключення світла в Закарпатській області

На Закарпатті відключення теж будуть мінімальними — лише дві підгрупи по 2,5 години.

Графік відключення світла на Закарпатті 21 березня

Графік відключення світла у Львівській області

Відключення на Львівщині триватимуть 1,5-2,5 години і торкнуться тільки двох підгруп споживачів.

Графік відключення світла на Львівщині 21 березня

Графік відключення світла в Рівненській області

У Рівненській області мінімальні відключення заплановані лише для двох черг споживачів.

Графік відключення світла на Рівненщині 21 березня:

  • 6.1: 17.00 — 19.30

  • 6.2: 19.30 — 22.00

Нагадаємо, в Україні у березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему. Але ситуація з відключеннями зміниться у літні місяці, тож на українців чекають нові графіки.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie