Відключення світла 21 лютого: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 21 лютого

У більшості регіонів України у суботу, 21 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 лютого:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 21 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 21 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 21 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 21 лютого: доповнюється

У суботу, 21 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, уряд спільно з місцевою владою уже зараз починає підготовку до наступного опалювального сезону та розробляє кроки для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. Регіонам доручили розробити плани енергетичної стійкості.