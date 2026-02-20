- Дата публікації
Відключення світла 21 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 21 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів України у суботу, 21 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 21 лютого:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 21 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 21 лютого: доповнюється
У суботу, 21 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, уряд спільно з місцевою владою уже зараз починає підготовку до наступного опалювального сезону та розробляє кроки для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. Регіонам доручили розробити плани енергетичної стійкості.