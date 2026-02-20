ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 21 лютого: які графіки застосують

В Україні запроваджують погодинні відключення світла на 21 лютого.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«У більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — повідомили в «Укренерго».

Як повідомляють енергетики, графіки відключення запроваджуються через дефіцит потужності в енергосистемі, яку спричинили регулярні російські ракетно-дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи, проте система не може працювати на повну потужність.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — застерігають енергетики.

Нагадаємо, енергетична ситуація в Україні залишається напруженою. Через наслідки масованих атак РФ та несприятливі погодні умови в низці областей діють обмеження електропостачання.

Раніше ми писали, що ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. Спеціалісти ДТЕК працюють над усуненням наслідків російських атак.

