Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
986
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 21 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 21 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

В усіх регіонах Україні у середу, 21 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні відключення, в окремих областях — досить жорсткі. Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також — на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Графік відключення світла в Київській області

Після нічного обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла на Одещині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 21 січня:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 13 годин

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 14 годин

2.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

2.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 09:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всього: 12 годин

3.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 22:00

Всього: 14 годин

4.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 14 годин

4.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30

Всього: 14 годин

5.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

5.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 16 годин

6.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 00:00

Всього: 16 годин

6.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 19:30; 22:00 — 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 січня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 21 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 21 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 21 січня:

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Погодинні графіки наразі не діють.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 21 січня

Графік відключення світла на Сумщині 21 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 21 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 21 січня

Графік відключення світла на Волині 21 січня

Графік відключення світла на Волині 21 січня

Графік відключення світла на Волині 21 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 21 січня

Графік відключення світла на Прикарпатті 21 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 21 січня

Графік відключення світла на Львівщині 21 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 21 січня: доповнюється

Нагадаємо, на Чернігівщині одночасно ввели всі три черги СГАВ. Ситуація в енергосистемі критична.

Новина доповнюється
Кількість переглядів
986
