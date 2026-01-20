Відключення світла 21 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні

В усіх регіонах Україні у середу, 21 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні відключення, в окремих областях — досить жорсткі. Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також — на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Графік відключення світла в Київській області

Після нічного обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла на Одещині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 21 січня:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 13 годин

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 14 годин

2.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

2.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 09:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всього: 12 годин

3.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 22:00

Всього: 14 годин

4.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всього: 14 годин

4.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30

Всього: 14 годин

5.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

5.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всього: 16 годин

6.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 00:00

Всього: 16 годин

6.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 19:30; 22:00 — 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 січня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 21 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 21 січня:

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Погодинні графіки наразі не діють.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 21 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 21 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 21 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 21 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 21 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 21 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 21 січня: доповнюється

Нагадаємо, на Чернігівщині одночасно ввели всі три черги СГАВ. Ситуація в енергосистемі критична.

