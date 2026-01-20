- Дата публікації
Відключення світла 21 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 21 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у середу, 21 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні відключення, в окремих областях — досить жорсткі. Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також — на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Графік відключення світла в Київській області
Після нічного обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Графік відключення світла в Одеській області
Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.
Графік відключення світла на Одещині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 21 січня:
1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00
Всього: 13 годин
1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00
Всього: 14 годин
2.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
2.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 09:30 — 11:30; 15:00 — 21:30
Всього: 12 годин
3.2 — 04:30 — 11:30; 15:00 — 22:00
Всього: 14 годин
4.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00
Всього: 14 годин
4.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30
Всього: 14 годин
5.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
5.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00
Всього: 16 годин
6.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 00:00
Всього: 16 годин
6.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 19:30; 22:00 — 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 21 січня:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 21 січня:
1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Погодинні графіки наразі не діють.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 21 січня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 21 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 21 січня: доповнюється
Нагадаємо, на Чернігівщині одночасно ввели всі три черги СГАВ. Ситуація в енергосистемі критична.