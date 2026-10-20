Відключення світла 21 жовтня: які графіки діятимуть в Україні

Відключення світла / © ТСН.ua

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У частині областей України 21 жовтня вимушено графіки відключення світла, як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Відключення світла 21 жовтня — які графіки застосують

Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергетику.

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За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть протягом більшої частини доби:

З 06:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі від 1 до 2 черг);

З 06:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості.

В «Укренерго» попереджають, що ситуація зі світлом може змінюватися через обстріли. Жителів закликають стежити за оновленими графіками на офіційних сторінках своїх обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», — зауважили в «Укренерго».

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, російська атака 20 жовтня пошкодила об’єкт «Укренерго» на Львівщині. Через це майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла.

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Також у Києві ввечері 20 жовтня Росія атакувала один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

До слова, в Україні 20 жовтня обмежуватимуть споживання світла. В частині областей для населення діятимуть графіки відключень, а для промисловості обмеження запровадять по всій країні.

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