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Відключення світла 21 жовтня: які графіки діятимуть в Україні
«Укренерго» запроваджує графіки відключення світла 21 жовтня.
У частині областей України 21 жовтня вимушено графіки відключення світла, як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Відключення світла 21 жовтня — які графіки застосують
Причина відключень — наслідки російських атак на українську енергетику.
За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть протягом більшої частини доби:
З 06:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі від 1 до 2 черг);
З 06:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості.
В «Укренерго» попереджають, що ситуація зі світлом може змінюватися через обстріли. Жителів закликають стежити за оновленими графіками на офіційних сторінках своїх обленерго.
«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», — зауважили в «Укренерго».
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, російська атака 20 жовтня пошкодила об’єкт «Укренерго» на Львівщині. Через це майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла.
Також у Києві ввечері 20 жовтня Росія атакувала один з об’єктів енергетичної інфраструктури.
До слова, в Україні 20 жовтня обмежуватимуть споживання світла. В частині областей для населення діятимуть графіки відключень, а для промисловості обмеження запровадять по всій країні.