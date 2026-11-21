Відключення світла в Україні 22 листопада / © ТСН

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У неділю, 22 листопада, в Україні цілодобово застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Які обмеження діятимуть 22 листопада

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему України.

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Для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від 1 до 2,5 черги.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині та Рівненщині. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК (доповнюється).

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 22 листопада:

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Черга 1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Черга 1.2: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Черга 2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Черга 2.2: 16:00 — 19:00

Черга 3.1: 15:30 — 19:00

Черга 3.2: 06:00 — 08:30, 16:00 — 19:00

Черга 4.1: 06:00 — 08:30, 15:30 — 22:00

Черга 4.2: 06:00 — 08:30, 15:30 — 19:00

Черга 5.1: 19:00 — 22:30

Черга 5.2: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

Черга 6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:00

Черга 6.2: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

Графік відключення світла в Одеській області

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною. Російські війська понад добу атакують енергетичну інфраструктуру регіону, внаслідок ударів пошкоджено, зокрема, об’єкти НЕК «Укренерго». Попри часткове відновлення електропостачання, нові атаки знову спричинили масштабні знеструмлення.

«Ремонтні бригади працюють усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас фахівці опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в регіоні», — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 22 листопада:

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Черга 1.1: 06:30 — 10:00, 20:30 — 22:30

Черга 1.2: 06:30 — 10:00, 20:30 — 00:00

Черга 2.1: 05:30 — 06:30, 13:30 — 17:00

Черга 2.2: 10:00 — 13:30, 17:00 — 20:30

Черга 3.1: 06:30 — 10:00, 13:30 — 17:00

Черга 3.2: 17:00 — 22:30

Черга 4.1: 05:30 — 06:30, 17:00 — 20:30

Черга 4.2: 05:30 — 06:30, 15:30 — 20:30

Черга 5.1: 10:00 — 13:30, 20:30 — 00:00

Черга 5.2: 15:30 — 17:00, 20:30 — 00:00

Черга 6.1: 13:30 — 17:00

Черга 6.2: 10:00 — 13:30, 17:00 — 20:30

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 22 листопада:

Черга 1.1: 15:30 — 20:30

Черга 1.2: 10:00 — 15:00, 20:00 — 24:00

Черга 2.1: 15:30 — 20:30

Черга 2.2: 10:00 — 15:00

Черга 3.1: 19:00 — 22:30

Черга 3.2: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30, 23:30 — 24:00

Черга 4.1: 19:00 — 22:30

Черга 4.2: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Черга 5.1: 10:00 — 15:00

Черга 5.2: 14:30 — 19:30

Черга 6.1: 05:30 — 10:30, 20:00 — 24:00

Черга 6.2: 19:00 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 22 листопада:

Черга 1.1: 10:00 — 11:30, 16:00 — 18:30, 22:00 — 23:30

Черга 1.2: 10:30 — 12:00, 16:30 — 19:00, 22:30 — 24:00

Черга 2.1: 06:00 — 06:30, 11:00 — 12:30, 17:00 — 19:30, 23:00 — 24:00

Черга 2.2: 06:00 — 07:00, 11:30 — 13:00, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Черга 3.1: 06:00 — 07:30, 12:00 — 13:30, 18:00 — 20:30

Черга 3.2: 06:30 — 08:00, 12:30 — 14:00, 18:30 — 21:00

Черга 4.1: 07:00 — 08:30, 13:00 — 14:30, 19:00 — 21:30

Черга 4.2: 07:30 — 09:00, 13:30 — 15:00, 19:30 — 22:00

Черга 5.1: 08:00 — 09:30, 14:00 — 16:30, 20:00 — 22:00

Черга 5.2: 08:30 — 10:00, 14:30 — 17:00, 20:30 — 22:00

Черга 6.1: 09:00 — 10:30, 15:00 — 17:30, 21:00 — 22:30

Черга 6.2: 09:30 — 11:00, 16:00 — 18:00, 21:30 — 23:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 22 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 07:30, 16:00 — 18:00

Черга 1.2: 14:30 — 18:00

Черга 2.1: 06:00 — 07:30, 14:30 — 18:00

Черга 2.2: 06:00 — 07:30, 14:30 — 18:00

Черга 3.1: 07:30 — 11:00, 16:00 — 21:30

Черга 3.2: 18:00 — 21:30

Черга 4.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

Черга 4.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

Черга 5.1: 11:00 — 14:30, 18:00 — 22:00

Черга 5.2: 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Черга 6.2: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Черга 1.2: 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.2: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 4.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.2: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

Черга 6.2: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 22 листопада:

Черга 1.1: 12:30 — 16:00, 23:00 — 00:00

Черга 1.2: 12:30 — 16:00, 19:30 — 22:00

Черга 2.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Черга 2.2: 16:00 — 19:30

Черга 3.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

Черга 3.2: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

Черга 4.1: 12:30 — 16:00, 23:00 — 00:00

Черга 4.2: 16:00 — 19:30, 23:00 — 00:00

Черга 5.1: 19:30 — 23:00

Черга 5.2: 09:00 — 12:30, 19:30 — 22:00

Черга 6.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Черга 6.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 22 листопада (крім ВСП «Уманські енергетичні мережі», Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій):

Черга 1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

Черга 1.2: 17:00 — 20:00

Черга 2.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.2: 18:00 — 20:00

Черга 3.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

Черга 3.2: 14:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

Черга 4.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.2: 08:00 — 10:00, 19:00 — 22:00

Черга 5.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

Черга 5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

Черга 6.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 6.2: 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Тимчасові індивідуальні графіки відключень для споживачів ВСП «Уманські енергетичні мережі», Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій.

Черга 1.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Черга 2.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Черга 3.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Черга 4.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Черга 5.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Черга 6.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 22 листопада:

Черга 1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 3: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 4: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 5: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 6: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 7: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

Черга 8: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00

Черга 9: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

Черга 10: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 11: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 12: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 22 листопада:

Черга 1.1: 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 1.2: 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

Черга 2.1: 06:00 — 09:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.2: 06:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.1: 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 3.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.1: 16:00 — 19:00

Черга 4.2: 16:00 — 19:00

Черга 5.1: 19:00 — 22:00

Черга 5.2: 19:00 — 22:00

Черга 6.1: без відключень

Черга 6.2: 09:00 — 12:00, 19:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

Запланованих відключень електроенергії наразі немає. Водночас для всіх підчерг оприлюднили інтервали можливих знеструмлень. Їх можуть застосувати додатково — залежно від ситуації в енергосистемі та потреби в обмеженні споживання. Тобто наведені години не означають, що світло обов’язково вимикатимуть у цей час: це лише періоди, коли відключення можливі.

Графік можливих відключень світла на Вінничині 22 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 1.2: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.1: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 2.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 3.1: 08:00 — 10:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

Черга 4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.2: 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 5.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.2: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 6.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 22 листопада:

Черга 1.1: 16:00 — 18:00

Черга 1.2: 16:00 — 18:00

Черга 2.1: 16:00 — 18:00

Черга 2.2: 16:00 — 18:00

Черга 3.1: 18:00 — 22:00

Черга 3.2: 18:00 — 22:00

Черга 4.1: 18:00 — 21:30

Черга 4.2: 18:00 — 21:30

Черга 5.1: без відключень

Черга 5.2: без відключень

Черга 6.1: 21:30 — 24:00

Черга 6.2: 21:30 — 24:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 22 листопада:

Черга 1.1: 14:00 — 17:00

Черга 1.2: 10:00 — 14:00, 20:00 — 24:00

Черга 2.1: 10:00 — 14:00

Черга 2.2: 10:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.1: 06:00 — 10:00, 17:00 — 21:00

Черга 3.2: 06:00 — 10:00, 17:00 — 21:00

Черга 4.1: 06:00 — 10:00, 21:00 — 24:00

Черга 4.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Черга 5.1: 17:00 — 20:00

Черга 5.2: 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

Черга 6.1: 16:00 — 20:00

Черга 6.2: 16:00 — 20:00

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 22 листопада:

Черга 1.1: 18:30 — 22:30

Черга 1.2: 01:00 — 02:30, 21:00 — 22:30

Черга 2.1: 15:30 — 19:30

Черга 2.2: 18:30 — 22:30

Черга 3.1: без відключень

Черга 3.2: без відключень

Черга 4.1: 15:30 — 19:30

Черга 4.2: 00:00 — 01:00, 16:00 — 19:30

Черга 5.1: без відключень

Черга 5.2: 00:00 — 02:00

Черга 6.1: 00:00 — 01:00, 21:00 — 23:00

Черга 6.2: 16:00 — 19:30

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 22 листопада:

Черга 1.1: без відключень

Черга 1.2: 19:00 — 22:00

Черга 2.1: 22:00 — 00:00

Черга 2.2: 19:00 — 22:00

Черга 3.1: 16:00 — 19:00

Черга 3.2: 16:00 — 19:00

Черга 4.1: 19:00 — 22:00

Черга 4.2: 16:00 — 19:00

Черга 5.1: без відключень

Черга 5.2: 16:00 — 19:00

Черга 6.1: 19:00 — 22:00

Черга 6.2: 22:00 — 00:00

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 22 листопада:

Черга 1.1: 18:00 — 20:00

Черга 1.2: 18:00 — 20:00

Черга 2.1: 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 20:00 — 22:00

Черга 3.1: 16:00 — 18:00

Черга 3.2: 16:00 — 18:00

Черга 4.1: 18:00 — 20:00

Черга 4.2: 18:00 — 20:00

Черга 5.1: 20:00 — 22:00

Черга 5.2: 20:00 — 22:00

Черга 6.1: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.2: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 22 листопада:

Черга 1.1: 16:00 — 19:00

Черга 1.2: 16:00 — 19:00

Черга 2.1: 22:00 — 24:00

Черга 2.2: 22:00 — 24:00

Черга 3.1: 19:00 — 22:00

Черга 3.2: 19:00 — 22:00

Черга 4.1: без відключень

Черга 4.2: без відключень

Черга 5.1: 19:00 — 22:00

Черга 5.2: 19:00 — 22:00

Черга 6.1: 16:00 — 19:00

Черга 6.2: 16:00 — 19:00

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 22 листопада:

Черга 2.1: 22:00 — 00:00

Черга 2.2: 22:00 — 00:00

Черга 3.1: 16:00 — 19:00

Черга 3.2: 16:00 — 19:00

Черга 4.1: 16:00 — 19:00

Черга 4.2: 16:00 — 19:00

Черга 5.1: 19:00 — 22:00

Черга 5.2: 19:00 — 22:00

Черга 6.1: 19:00 — 22:00

Черга 6.2: 19:00 — 22:00

Російські атаки на енергосистему — останні новини

На Рівненщині після російської атаки по Сарненському району без електроенергії залишилися близько 50 населених пунктів. Через загрозу повторних ударів енергетики не завжди можуть безпечно працювати на пошкоджених об’єктах.

Під час однієї з атак російські війська також пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК. Через суттєві руйнування обладнання станція припинила виробляти електроенергію. Компанія не уточнила, скільки часу знадобиться на відновлення об’єкта, про що повідомив ДТЕК.

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