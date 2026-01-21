Відключення світла 22 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 22 січня

В усіх регіонах Україні у четвер, 22 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє.

Через руйнування ворогом об’єктів генерації найскладнішою залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла на Одещині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 22 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 22 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 22 січня:

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 22 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 22 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 22 січня:

1.1 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:30 — 05:00, 06:30 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:30

2.1 02:00 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 23:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 02:30, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:00

6.1 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00

6.2 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 22 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 22 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 22 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 22 січня

Нагадаємо, через атаки РФ у 9 областях є проблеми з мобільним зв’язком. Частина мобільних мереж залишилася без електропостачання, що спричинило перебої у зв’язку.