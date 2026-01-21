ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2005
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 22 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 22 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у четвер, 22 січня

В усіх регіонах Україні у четвер, 22 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє.

Через руйнування ворогом об’єктів генерації найскладнішою залишається ситуація в частинах Дніпровського та Деснянського районів.

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла на Одещині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 22 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 22 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 22 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 22 січня:

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 січня

Графік відключення світла на Кіровоградщині 22 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 22 січня

Графік відключення світла на Сумщині 22 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 22 січня

Графік відключення світла на Житомирщині 22 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 22 січня:

1.1 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 01:30 — 05:00, 06:30 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:30

2.1 02:00 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00

3.1 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 23:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00

4.1 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00

4.2 00:00 — 02:30, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00

5.2 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:00

6.1 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00

6.2 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла на Вінничині на 19—25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 22 січня

Графік відключення світла на Волині 22 січня

Графік відключення світла на Волині 22 січня

Графік відключення світла на Волині 22 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 22 січня

Графік відключення світла на Прикарпатті 22 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 22 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 22 січня

Графік відключення світла на Львівщині 22 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 22 січня

Графік відключення світла на Рівненщині 22 січня

Нагадаємо, через атаки РФ у 9 областях є проблеми з мобільним зв’язком. Частина мобільних мереж залишилася без електропостачання, що спричинило перебої у зв’язку.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
2005
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie