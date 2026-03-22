Відключення світла 23 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на понеділок, 23 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у понеділок, 23 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 23 березня:
Група 8: 17:00-19:30
Група 9: 19:30-22:00
Група 20: 17:00-19:30
Група 21: 19:30-22:00
Група 32: 17:00-19:30
Група 33: 19:30-22:00
Група 44: 17:00-19:30
Група 45: 19:30-22:00
Група 56: 17:00-19:30
Група 57: 19:30-22:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 23 березня:
1.1: 19:30 — 22:00
6.1: 17:00 — 19:30
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 23 березня:
1.2: 21:00 — 22:30;
5.1: 16:30 — 17:30;
6.2: 17:30 — 21:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 23 березня:
3.2: 19:00 — 23:00
6.2: 16:30 — 19:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 23 березня:
2.2: 18:00 — 21:30
42: 21:30 — 22:00
6.2: 17:00 — 18:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 23 березня: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 23 березня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у неділю, 22 березня, частина мешканців Києва та області знеструмлена. За інформацією ДТЕК, світло зникло через аварію на одному з енергообʼєктів, раніше суттєво пошкодженому обстрілами.