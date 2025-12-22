Відключення світла 23 грудня: актуальні графіки для всіх областей України

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 23 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Українців закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго.

Основна причина відключення світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. У західних областях України погодинних графіків відключень світла не заплановано.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці України діятиме наступний графік відключення:

Графіки відключення світла у Києві.

Графіки відключення світла у Київській області

Енергетики оприлюднили детальний графік погодинних відключень електроенергії на вівторок, 23 грудня. Обмеження діятимуть протягом усієї доби для всіх черг споживачів.

Розклад відключень за чергами:

1 черга:

1.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00

1.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00

2 черга:

2.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00

3 черга:

3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

4 черга:

4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

4.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

5 черга:

5.1: 08:00 — 09:30, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

6 черга:

6.1 та 6.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Графік відключення на Київщині

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області.

Графіки відключення світла у Сумській області

На Сумщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Сумській області.

Графіки відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами, з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключення світла у Вінницькій області

У Вінницькій області наразі не запроваджують графіки відключення світло, проте існує можливий графік відключення:

Графік відключення світла в Вінницькій області.

Графіки відключення світла у Полтавській області

Через виникнення дефіциту потужності в ОЕС України внаслідок обстрілів Російською Федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України у Полтавській області будуть застосовані графіки відключення. Перевірити свою адресу можна за посиланням.

Графік відключення світла у Полтавській області

Графіки відключення світла у Черкаській області

Відповідно до команди НЕК «Укренерго» для промисловості та бізнесу Черкаської області 23 грудня від 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП). Ознайомитися можна у розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» за посиланням.

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

Графіки відключення світла у Харківській області

У вівторок, 23 грудня, від 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Графіки відключення світла у Житомирській області

На Житомирщині на 23 грудня за командою НЕК «Укренерго» буде застосовано:

від 00:00 до 06:00 — 1,5 черги

від 06:00 до 08:00 — 2,0 черги

від 08:00 до 10:00 — 2,5 черги

від 10:00 до 20:00 — 3,0 черги

від 20:00 до 22:00 — 2,5 черги

від 22:00 до 24:00 — 2,0 черги

Графік відключення світла у Житомирській області.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 23.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графіки відключення світла у Кіровоградській області.

Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, у більшості областей України запроваджуються обмеження електроспоживання.

Обмеження електропостачання доводиться застосовувати через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.