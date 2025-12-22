- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 517
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 23 грудня: актуальні графіки для всіх областей України
Для українців запровадили графіки відключення світла на 23 грудня.
У вівторок, 23 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Українців закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію.
Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго.
Основна причина відключення світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. У західних областях України погодинних графіків відключень світла не заплановано.
Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.
Графіки відключення світла у Києві
У столиці України діятиме наступний графік відключення:
Графіки відключення світла у Київській області
Енергетики оприлюднили детальний графік погодинних відключень електроенергії на вівторок, 23 грудня. Обмеження діятимуть протягом усієї доби для всіх черг споживачів.
Розклад відключень за чергами:
1 черга:
1.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00
1.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00
2 черга:
2.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00
2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00
3 черга:
3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30
3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
4 черга:
4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
4.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
5 черга:
5.1: 08:00 — 09:30, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
6 черга:
6.1 та 6.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині діятимуть такі графіки відключення:
Графіки відключення світла у Сумській області
На Сумщині діятимуть такі графіки відключення:
Графіки відключення світла у Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами, з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графіки відключення світла у Вінницькій області
У Вінницькій області наразі не запроваджують графіки відключення світло, проте існує можливий графік відключення:
Графіки відключення світла у Полтавській області
Через виникнення дефіциту потужності в ОЕС України внаслідок обстрілів Російською Федерацією об’єктів енергетичної інфраструктури України у Полтавській області будуть застосовані графіки відключення. Перевірити свою адресу можна за посиланням.
Графіки відключення світла у Черкаській області
Відповідно до команди НЕК «Укренерго» для промисловості та бізнесу Черкаської області 23 грудня від 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП). Ознайомитися можна у розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» за посиланням.
Години відсутності електропостачання:
1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
Графіки відключення світла у Харківській області
У вівторок, 23 грудня, від 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00
Графіки відключення світла у Житомирській області
На Житомирщині на 23 грудня за командою НЕК «Укренерго» буде застосовано:
від 00:00 до 06:00 — 1,5 черги
від 06:00 до 08:00 — 2,0 черги
від 08:00 до 10:00 — 2,5 черги
від 10:00 до 20:00 — 3,0 черги
від 20:00 до 22:00 — 2,5 черги
від 22:00 до 24:00 — 2,0 черги
Графіки відключення світла у Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 23.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Нагадаємо, у вівторок, 23 грудня, у більшості областей України запроваджуються обмеження електроспоживання.
Обмеження електропостачання доводиться застосовувати через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.