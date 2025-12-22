ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 23 грудня: які графіки діятимуть

В Україні завтра діятимуть графіки відключень електроенергії.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

У вівторок, 23 грудня, у більшості областей України запроваджуються обмеження електроспоживання.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначили в «Укренерго», для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), а для підприємств — графіки обмеження потужності.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — зазначили в пресслужбі.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі динамічна, тому обсяги обмежень можуть змінюватися протягом дня залежно від оперативного стану.

Нагадаємо, в понеділок, 22 грудня, у Києві та в більшості регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Обмеження електропостачання доводиться застосовувати через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
