Відключення світла 23 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 23 січня

Реклама

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 23 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Ситуація з електрозабезпеченням столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення. Графіки та розподіл на групи — не діє.

Реклама

Графік відключення світла в Київській області

У Київській області наразі діють екстрені відключення електроенергії.

Погодинні графіки відключень при цьому не діють.

Графік відключення світла в Одеській області

Погодинні графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла на Одещині 23 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 23 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 23 січня:

1.1 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 22:00

Реклама

Всього: 14 годин

1.2 — 01:30 — 05:30; 07:30 — 13:30; 17:30 — 21:30; 23:30 — 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

2.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 15:30 — 19:30; 21:30 — 00:00

Реклама

Всього: 16 годин

2.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 13:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30

Реклама

Всього: 15 годин 30 хвилин

3.2 — 03:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

4.1 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 15:30; 17:30 — 23:30

Реклама

Всього: 14 годин

4.2 — 03:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 19:30 — 23:30

Всього: 14 годин

5.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00

Реклама

Всього: 16 годин

5.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 20:30 — 00:00

Всього: 15 годин

6.1 — 01:30 — 05:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 20:30

Реклама

Всього: 15 годин

6.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 13:30 — 17:30; 19:30 — 00:00

Всього: 14 годин

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 23 січня:

Реклама

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Реклама

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 23 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 23 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

До окремого розпорядження диспетчерського центру НЕК «Укренерго» діють екстрені аварійні відключення, які застосовуються терміново через критичний дефіцит потужності і тривають до стабілізації ситуації, щоб запобігти загальному блекауту.

Це екстрений захід, спрямований на балансування системи. Відключення можуть стосуватися навіть ліній, на яких перебуває критична інфраструктура.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 23 січня: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 23 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 23 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 23 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 23 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 23 січня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Реклама

Графік відключення світла на Вінничині на тиждень, 19-25 січня / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 23 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 23 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 23 січня

Графік відключення світла на Волині 23 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 23 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 23 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 23 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 23 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 23 січня

Нагадаємо, експерт озвучив похмурий сценарій щодо скасування графіків відключень світла. Потепління в Україні дещо полегшить ситуацію і може додати кілька годин електрики на добу, але кардинальних змін поки не буде.