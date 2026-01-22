ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
166
1 хв

Відключення світла 23 січня: які графіки застосують

В усіх областях України запроваджують графіки відключень на 23 січня.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Завтра, 23 січня, в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили енергетики.

Також додали, що необхідність запровадження стабілізаційних заходів спричинена значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури. Дефіцит у системі виник внаслідок серії російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти, що суттєво знизило генераційні та передавальні потужності.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися залежно від оперативного стану мережі. Дізнатися точний час та обсяги застосування обмежень за конкретними адресами споживачі можуть на офіційних ресурсах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Раніше ми писали, що потепління, яке йде до України, дещо знизить енергоспоживання і полегшить ситуацію із забезпечення українців електроенергією. Але графіки відключення світла можуть застосовуватися ще 2-3 роки.

